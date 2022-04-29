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تكنولوجيا وعلوم
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
29-04-2022
|
11:00
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كشفت شركة Roewe الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة لركابها، وتنافس سيارات Honda Odyssey و Buick GL8.
وتأتي سيارة Roewe iMAX8 بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، مجهز بمقاعد جلدية فاخرة يمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة كهربائية متطورة، وجهزت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك للظهر.
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وزودت مقصورة الركاب من الخلف بأحدث أنظمة التكييف، وأنظمة مميزة للتحكم بالإضاءة، كما جهزت بشاشات عرض كبيرة لمشاهدة التلفاز والأفلام، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على لوحات لمسية مميزة مثبتة بين مقاعدهم للتحكم بأنظمة الصوت والإضاءة وأنظمة التكييف والعديد من ميزات المركبة الأخرى.
وجهزت واجهة القيادة في هذه المركبة بنظام مولتيميديا متطور، وبشاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 لكل واحدة، كما حصلت السيارة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وستطرح السيارة بعدة نماذج منها نموذج مجهز بمحركات بنزين توبينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 234 حصانا وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ونموذج مجهز بمحركات كهربائية صديقة للبيئة ومزود ببطاريات متطورة تكفي المركبة لتقطع مسافة 555 كلم بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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