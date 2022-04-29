بميزات جديدة... "غوغل" تُطلق نسخة إختبارية من أنظمة "Android 13"

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أعلنت غوغل عن إطلاق نسخة اختبارية من أنظمة Android 13، تحمل لهواتف أندرويد ميزات جديدة.وتبعا لخبراء التقنية فإن أبرز ما لاحظوه في برمجيات النسخة الاختبارية الجديدة هو خدمة spatializer الجديدة، والتي ستعمل كمنافس لميزات Spatial Sound التي توفرها آبل في خدمات الاستماع للموسيقى في أجهزتها الذكية.ويرى الخبراء أن الخدمة الجديدة ستوفر لمستخدمي أجهزة أندرويد أصواتا أكثر صفاء وتأثيرات ثلاثية الأبعاد في توزيع الأصوات أثناء الاستماع إلى الموسيقى.ومن المتوقع أن تصبح هذه الخدمة فعالة بشكل كامل مع أنظمة Android 13 بنسخها الكاملة التي ستظهر أواخر العام الجاري، وأن تعمل مع سماعات Pixel Buds الحالية وسماعات هذه الفئة التي ستصدرها غوغل مستقبلا.ويرى بعض المحللين أن إدخال غوغل هذه الميزة للأجهزة العاملة بأنظمة تشغيلها هو خطوة لتطوير سماعات ذكية منافسة لسماعات AirPods Max والمكبرات المنزلية الذكية التي تنتجها آبل.وتجدر الإشارة إلى أن نسخة Android 13 التجريبية الجديدة ستكون متاحة حاليا لهواتف غوغل من فئات: Pixel 4، وPixel 4، وPixel 4a، وPixel 4a 5G، وPixel 5، وPixel 5a، وPixel 6/6 Pro.