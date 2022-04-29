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تكنولوجيا وعلوم

رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:00
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أحضر رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف الخميس 28 نيسان إلى الفضاء المكشوف نسخة من راية النصر التي رفرفت في أيار عام 1945 على مبنى البرلمان الألماني. وذلك بعد أن خرجا من المحطة الفضائية لينفذا بعض الأعمال هناك. وبدأ الرائدان الروسيان عملهما في الفضاء المكشوف، وقضيا هناك 7 ساعات و42 دقيقة.
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يذكر أن رائد الفضاء، أوليغ أرتيميف هو الذي بادر إلى نشر راية النصر في الفضاء المكشوف وقدم هذا الاقتراح إلى المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأجرى رائدا الفضاء حسابات لاختيار وقت مناسب لنشر الراية في الفضاء المكشوف واستخدما سلكا خاصا عملا منه إطارا لتثبيت الراية.

والجدير بالذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن يخرجان إلى الفضاء المكشوف للمرة الثانية في أبريل الجاري حيث نفذا بعض العمليات الخاصة بتركيب الذراع الآلية المخصصة للعمل خارج المحطة الفضائية وتجربتها.
المصدر: روسيا اليوم
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