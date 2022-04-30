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تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تعود بقوة لعالم السماعات اللاسلكية الصغيرة (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:00
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كشفت OnePlus عن تصميم وميزات سماعاتها اللاسلكية الصغيرة التي ستنافس سماعات العديد من الشركات الشهيرة من حيث سعرها الرخيص مقارنة بالمواصفات.

وتأتي سماعات Nord Buds بهياكل مصنوعة من البلاستيك الخفيف والمتين، ومقاومة للماء والغبار وفق معايير IP55، كما زودت هياكل السماعات بأزرار لمسية للتحكم بالأصوات والرد على المكالمات بطريقة سلسة وسهلة.
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وزودت هذه السماعات وفقا لمطوريها بمكبرات صوت عالية الأداء يدخل في تركيبها التيتانيوم، بفضلها يمكن الاستماع للموسيقى بدقة عالية وعرض أصوات تتراوح تردداتها ما بين 20 هيرتزا و20 كيلوهيرتزا.
 
 
وزودت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لسبع ساعات متواصلة أثناء الاستماع إلى الموسيقى، ويمكن شحن هذه البطاريات لمدة 5 دقائق فقط لتعمل السماعات لخمس ساعات، كما زودت بمحفظة بلاستيكية صغيرة وأنيقة فيها مدخرات طاقة إضافية تكفي السماعات لتعمل لـ 24 ساعة إضافية.

وحصلت Nord Buds على تقنيات Bluetooth 5.2 للاقتران السريع واللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الذكية، وتقنيات تساعد على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات تنقية الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية.

وستطرح هذه السماعات في الأسواق العالمية قريبا بلونين أساسيين هما الأبيض والأسود، وبسعر منافس جدا يبلغ 35 دولارا تقريبا.
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