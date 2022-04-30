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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تكشف رسميًا عن هاتفها الأحدث القابل للطي (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2022 | 14:00
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كشفت هواوي عن شكل ومواصفات هاتفها الجديد Mate Xs 2 الذي أتى بميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة الشبيهة من سامسونغ.

وحصل الجهاز على هيكل بأبعاد (156.5/139.3/5.4) وهو مطوي، وزنه 255 غ، وعلى شاشة  OLED خارجية مرنة بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها (2480/220) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.
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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل HarmonyOS 2.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 4G المتطور، وذواكر ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
 
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (50+13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.7 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطاريات بسعة 4600 و4800 ميلي أمبير، وشاحن سريع باستطاعة 66 واطا.
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