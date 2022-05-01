دقيق وحازم... هذا هو أبرز أهداف ماسك لتويتر!

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يثير الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الفضول لدى ملايين المستخدمين عبر تويتر، حيال ما يخطط له في التعامل مع المنصة التي استحوذ عليها مؤخراً بصفقة بلغت 44 مليار دولار.حسب تقرير لشبكة CNN فإن عبارة غامضة واحدة هي: "التحقق من صحة جميع البشر الحقيقيين"، تبرز في خضم فضول الجمهور الذي يحاول معرفة خطة إيلون ماسك لإدارة تويتر.يعتبر هذا الاقتراح غامضاً بما يكفي لإبقاء الناس في حالة تخمين بشأن ما يدور في ذهن ماسك، ومع ذلك فهو محدّد بدرجة كافية بحيث يقدم العديد من المسارات المحتملة بينما يتطلع إلى تشكيل تويتر بحسب رغبة أغنى رجل في العالم.على سبيل المثال، قد يسعى ماسك لطلب أسماء حقيقية في الحسابات. أو ربما يستمر في السماح بأسماء مستعارة، لكنه يتطلب صورة هوية. أو التكامل مع خدمات الطرف الثالث حيث يكون المستخدمون معروفين بالفعل.واعتماداً على النتيجة، قد يكون للخطة تداعيات كبيرة على مئات الملايين من مستخدمي تويتر.وينبع دافع ماسك لـ"مصادقة" مستخدمي تويتر من أحد أكبر مضايقاته تجاه النظام الأساسي، وهو "حسابات البريد العشوائي"، لا سيما تلك التي تشمل عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة.وغالباً ليس من الصعب العثور على هذه الحسابات كامنة في الردود على تغريدات ماسك؛ حتى إنَّ كثيرين يحاولون التجارة مستغلين شهرته وإغراء المطمئنين من خلال انتحال صفته.وضمن حلوله لمحاربة حسابات البوتات (روبوتات الإنترنت) لتجارة العملات المشفرة، يريد ماسك تسهيل الفصل بين الحسابات الحقيقية والمزيفة بموجب اقتراحه "للمصادقة على جميع البشر الحقيقيين".يقول تقرير "سي إن إن"، إنه إذا كان الهدف هو التأكد من أنَّ كل حساب مرتبطٌ بشخص من لحم ودم، فستحتاج المنصة إلى طريقة ما للتحقق من أنها حقيقية. وأحد الاحتمالات هو توسيع برنامج التحقق الحالي لتويتر.يُذكر أنه يتعين على المستخدمين في الوقت الحالي توفير رابط إلى موقع ويب رسمي ينتمون إليه، أو عنوان بريد إلكتروني رسمي أو نموذج تعريف صادر عن الحكومة، من أجل تلقي علامة التحقق الزرقاء على الحسابات،.وقد يتوقف ماسك عن طلب تحديد الهوية، لكنه يطلب من المستخدمين استخدام أسمائهم الحقيقية.