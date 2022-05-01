22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ما سبب إزالة أبل التطبيقات القديمة من متجرها؟
Lebanon 24
01-05-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا، التي كانت تزيل التطبيقات التي لم تعد تتلقى تحديثات، أنه تتم إزالة التطبيقات القديمة من متجر التطبيقات نظرًا لعدم قيام أي شخص بتنزيلها.
وقالت شركة آبل إن مطوري التطبيقات التي لم يتم تحديثها خلال السنوات الثلاث الماضية وفشلوا في تلبية الحد الأدنى من الحد الأدنى للتنزيل يتلقون: "بريدًا إلكترونيًا يخطرهم بأنه قد تم تحديد تطبيقهم لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات، وهذا يعني أن "التطبيق لم يتم تنزيله على الإطلاق أو مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا".
Advertisement
وبينما ستقوم Apple بإزالة التطبيقات القديمة من App Store، فإن أي تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا ستبقى على أجهزة المستخدمين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب العديد من صانعي التطبيقات، مثل روبرت كابوي مطور ألعاب Protopop، عن مخاوفهم بشأن التغيير.
وقالت شركة Apple إنه يمكن للمطورين استئناف عمليات إزالة التطبيقات، وأبلغت الشركة "والمطورين، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا إشعارًا مؤخرًا، سيتم منحهم مزيدًا من الوقت لتحديث تطبيقاتهم إذا لزم الأمر - حتى 90 يومًا".
وستستمر التطبيقات التي تمت إزالتها في العمل كالمعتاد للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على أجهزتهم، وقالت شركة Apple: "ثقة المستخدم في التطبيقات عالية الجودة هي أساس كل ما قمنا به في بناء وتشغيل متجر التطبيقات".
وعلى مدار السنوات الست الماضية، أزالت Apple ما يقرب من 2.8 مليون تطبيق كجزء من هذه العملية.
المصدر: اليوم السابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
14:42 | 2022-04-30
30/04/2022 02:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
11:26 | 2022-04-30
30/04/2022 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
16:27 | 2022-04-30
30/04/2022 04:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
16:13 | 2022-04-30
30/04/2022 04:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
02:33 | 2022-05-01
01/05/2022 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-05-01
بضغطة زرّ... جهاز محمول يحلي مياه البحر ويجعلها صالحة للشرب
02:00 | 2022-05-01
دقيق وحازم... هذا هو أبرز أهداف ماسك لتويتر!
23:00 | 2022-04-30
ميزة مدهشة من "واتساب".. ستصلك فقط لو كنت محظوظاً!
16:00 | 2022-04-30
أثر خطير لاجتماعات "زووم" الافتراضية.. ماذا تفعل بالشركات؟
14:00 | 2022-04-30
هواوي تكشف رسميًا عن هاتفها الأحدث القابل للطي (فيديو)
11:00 | 2022-04-30
OnePlus تعود بقوة لعالم السماعات اللاسلكية الصغيرة (فيديو)
فيديو
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
01/05/2022 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 16:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact