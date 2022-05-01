خطأ في أندرويد يؤدي إلى نفاد بطارية جهازك... اليكم التفاصيل

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يمثل عمر البطارية مصدر قلق دائم لأصحاب الهواتف الذكية، وبالنسبة للملايين من مستخدمي نظام "أندرويد" (Android) أصبحت هذه المشكلة أكثر صعوبة.وتسبب خطأ جديد في تطبيق "رسائل غوغل" (Google Messages) في ترك الكاميرا تعمل بشكل تلقائي من دون علم المستخدم، حيث تظل تعمل لساعات، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة وتسخين جهازك، حسب تقرير لموقع "إكسبرس" (Express).فداخل تطبيق رسائل غوغل، توجد طريقة لالتقاط صورة وإرفاقها فورًا برسالة وإرسالها إلى صديق، وهناك أيضًا ميزة لأخذ لقطة فورية من الكاميرا مع إمكانية توسيعها للحصول على عرض أفضل.واكتشف الخلل لأول مرة من قبل الفريق في موقع "9 تو 5 غوغل" (9to5Google). ويمكن أن يتسبب هذا الخلل في تشغيل الهاتف في بعض الحالات، ونتيجة لذلك، يستنزف عمر البطارية بشكل أسرع.وإذا لاحظت أن عمر البطارية لم يعد كما كان من قبل، فمن المحتمل أن يكون خطأ البرنامج يؤثر على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد.ورصد فريق الموقع -في التحديثات الأخيرة لتطبيق رسائل غوغل- أن هناك خطأ في هذه الميزة تتسبب أحيانًا في تشغيل الكاميرا بسرعة حتى عندما لا يطلبها المستخدم، ويتسبب هذا في استنزاف كبير للبطارية وسخونة للجهاز.ويتيح تطبيق رسائل غوغل الوصول السريع إلى الكاميرا حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها في سلسلة محادثات الدردشة من دون مغادرة التطبيق. وإذا رفضت الإذن لتطبيق رسائل غوغل بالوصول إلى الكاميرا عند تثبيت التطبيق لأول مرة، فستتمكن من تجاوز هذا الخطأ.ولحسن الحظ، أكدت غوغل أنها حددت سبب خطأ استنزاف البطارية، وسيتم توفير إصلاح دائم لمستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم قريبا.ونجح أحدث إصدار تجريبي من تطبيق "غوغل مسنجر" في إصلاح مشكلة استنزاف البطارية، الذي تم إصداره في 19 أبريل/نيسان 2022.ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في تنزيل الإصدار التجريبي -الذي يستخدم لاختبار أحدث الوظائف والميزات واكتشاف أي أخطاء محتملة قبل طرح البرنامج في جميع أنحاء العالم- ستحتاج إلى الانتظار لفترة أطول قليلا.إذا كنت لا تستخدم عدسة الكاميرا في رسائل غوغل، فإن أسهل طريقة لإيقاف هذه المشكلة تمامًا على المدى القصير هي رفض إذن التطبيق لاستخدام كاميرا هاتفك.للقيام بذلك على هاتف "بيكسل" (Pixel)، اضغط باستمرار على رمز تطبيق الرسائل في المشغل وانقر على رمز المعلومات.كما يجب أن ينقلك هذا إلى تطبيق الإعدادات، حيث يمكنك النقر فوق "أذونات" لإدارة ما يُسمح لرسائل غوغل بالقيام به.من هنا، ستحتاج إلى النقر على "الكاميرا" وتعيين مفتاح التبديل لتحويله لخاصية "عدم السماح".