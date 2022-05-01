سناب تقتحم عالم التسوق.. عبر الواقع المعزز

كشفت شركة سناب أنها ستطرح تقنيات وخصائص جديدة، كي تسهل على العلامات التجارية إيجاد تجارب تسوق عبر الواقع المعزز على تطبيقها سناب شات، بالإضافة إلى كاميرا طائرة.



وخلال عرضها السنوي لأحدث التطورات التكنولوجية، أعلنت الشركة التي تتخذ من سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً لها عن كاميرا في حجم الجيب تسمى بيكسي، يمكنها التحليق على ارتفاع بضعة أقدام فوق صاحبها لالتقاط صور ومقاطع مصورة قبل أن تهبط في راحة اليد، وفق رويترز.

كما ستمثل الكاميرا الطائرة، التي قالت سناب إنها ستتكلف 230 دولاراً وستباع في الولايات المتحدة وفرنسا، دفعة متجددة لتنمية أعمالها في مجال الأجهزة.يشار إلى أن الموضوع الرئيسي لقمة "شركاء سناب" كان "العودة إلى الواقع"، مما يعكس تركيز الشركة خلال السنوات القليلة الماضية على الواقع المعزز، وهو نوع من التكنولوجيا التي تعزز الصور والمقاطع المصورة أو تجربة العالم الحقيقي بصور محوسبة."قدر هائل"من جهته قال بوبي ميرفي، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا في سناب، في مقابلة: "نعتقد أن هناك قدراً هائلاً من الفرص لبناء أدوات... مرتبطة بما نراه أمامنا".وستبدأ سناب تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية لمطوري الواقع المعزز منها تخزين البيانات. وحتى الآن، يجب أن تكون وسائل تنقية الصور والعدسات بسيطة ومضغوطة في حجم الملف حتى يتسنى تحميلها على التطبيق بسرعة.كما أضاف ميرفي أنه مع زيادة السعة التخزينية، سيتمكن المطورون من إنشاء تجارب واقع معزز أكثر تعقيداً.فعلى سبيل المثال، ستكون حديقة الواقع المعزز قادرة على تضمين نماذج ثلاثية الأبعاد لمزيد من الزهور والنباتات، على حد قوله.أكثر من 600 مليونكذلك ستطرح الشركة ميزة جديدة تسمى "دريس أب" على سناب شات، حيث يمكن للمستخدمين تجربة الملابس والأكسسوارات افتراضياً.يذكر أن لدى سناب شات حالياً أكثر من 600 مليون مستخدم شهرياً على مستوى العالم، ارتفاعاً من 500 مليون في العام الماضي.