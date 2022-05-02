20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
على أندرويد... تطبيقات من غير المحتمل أن يتم تفعيلها في عام 2022
Lebanon 24
02-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذت غوغل إجراءات جديدة ستفيد المستخدم، حيث أطلقت الشركة ميزة «أمان إضافي» في لحظة تنزيل المستخدم للتطبيقات من متجر تطبيقات غوغل . وقد حذرت الشركة من أن المطورين ممن لن يقوموا بتحديث تطبيقاتهم لبعض الوقت لن يتم عرضها على المنصة مرة أخرى.
Advertisement
وبحسب موقع tododisca، هذه الإجراءات ستبدأ في 1 تشرين الثاني 2022، وستنطبق على التطبيقات المتوفرة في متجر تطبيقات غوغل التي لم يتم تحديثها من قبل المستخدم لمدة عامين أو أكثر.
وعلى الرغم من وجود تطبيقات لا تتطلب تحديثات مستمرة، إلا أن غوغل توصي بضرورة تحديثها. لذلك، فإن المطورين الذين لا يقومون بتحديث تطبيقاتهم خلال العامين التاليين لأحدث إصدار من أندرويد، سيلاحظون أن تطبيقهم سيتوقف عن العمل في متجر غوغل .
تؤكد غوغل أن السبب الرئيسي هو ضمان حماية المستخدم، حيث أن هذه التطبيقات القديمة لا تتضمن ميزات الأمان والخصوصية السارية في أحدث إصدارات أندرويد.
الجدير بالذكر أن متجر تطبيقات غوغل به ملايين وملايين من التطبيقات المختلفة، منها التطبيقات المخصصة لتقديم خدمات معينة مثل الكتب المجانية أو المدفوعة أو الألعاب من مختلف الأنواع أو حتى المجلات أو الأغاني. ويعد المتجر من الوسائل الرئيسية لتنزيل التطبيقات المجانية أو المدفوعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.
المصدر: المصري اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
02:15 | 2022-05-02
02/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:09 | 2022-05-02
العلامة الزرقاء وتعديل التغريدة.. خطط إيلون ماسك بشأن تويتر
08:00 | 2022-05-02
استخدام واتساب على عدة هواتف... إليك كل المعلومات عن هذه الميزة الجديدة!
02:00 | 2022-05-02
هل يمكن لواتساب إنشاء تقرير سري حول نشاطك؟
23:00 | 2022-05-01
كيف تحذف حسابك على تويتر بشكل نهائي
16:00 | 2022-05-01
سناب تقتحم عالم التسوق.. عبر الواقع المعزز
14:00 | 2022-05-01
خطأ في أندرويد يؤدي إلى نفاد بطارية جهازك... اليكم التفاصيل
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 18:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 18:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 18:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact