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تكنولوجيا وعلوم

على أندرويد... تطبيقات من غير المحتمل أن يتم تفعيلها في عام 2022

Lebanon 24
02-05-2022 | 05:00
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اتخذت غوغل إجراءات جديدة ستفيد المستخدم، حيث أطلقت الشركة ميزة «أمان إضافي» في لحظة تنزيل المستخدم للتطبيقات من متجر تطبيقات غوغل . وقد حذرت الشركة من أن المطورين ممن لن يقوموا بتحديث تطبيقاتهم لبعض الوقت لن يتم عرضها على المنصة مرة أخرى.
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وبحسب موقع tododisca، هذه الإجراءات ستبدأ في 1 تشرين الثاني 2022، وستنطبق على التطبيقات المتوفرة في متجر  تطبيقات غوغل التي لم يتم تحديثها من قبل المستخدم لمدة عامين أو أكثر.

وعلى الرغم من وجود تطبيقات لا تتطلب تحديثات مستمرة، إلا أن غوغل  توصي بضرورة تحديثها. لذلك، فإن المطورين الذين لا يقومون بتحديث تطبيقاتهم خلال العامين التاليين لأحدث إصدار من أندرويد، سيلاحظون أن تطبيقهم سيتوقف عن العمل في متجر غوغل .
 
 
تؤكد غوغل أن السبب الرئيسي هو ضمان حماية المستخدم، حيث أن هذه التطبيقات القديمة لا تتضمن ميزات الأمان والخصوصية السارية في أحدث إصدارات أندرويد.

الجدير بالذكر أن متجر تطبيقات غوغل به ملايين وملايين من التطبيقات المختلفة، منها  التطبيقات المخصصة لتقديم خدمات معينة مثل الكتب المجانية أو المدفوعة أو الألعاب من مختلف الأنواع أو حتى المجلات أو الأغاني. ويعد المتجر من الوسائل الرئيسية لتنزيل التطبيقات المجانية أو المدفوعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.
المصدر: المصري اليوم
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