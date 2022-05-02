على أندرويد... تطبيقات من غير المحتمل أن يتم تفعيلها في عام 2022

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اتخذت غوغل إجراءات جديدة ستفيد المستخدم، حيث أطلقت الشركة ميزة «أمان إضافي» في لحظة تنزيل المستخدم للتطبيقات من متجر تطبيقات غوغل . وقد حذرت الشركة من أن المطورين ممن لن يقوموا بتحديث تطبيقاتهم لبعض الوقت لن يتم عرضها على المنصة مرة أخرى.وبحسب موقع tododisca، هذه الإجراءات ستبدأ في 1 تشرين الثاني 2022، وستنطبق على التطبيقات المتوفرة في متجر تطبيقات غوغل التي لم يتم تحديثها من قبل المستخدم لمدة عامين أو أكثر.وعلى الرغم من وجود تطبيقات لا تتطلب تحديثات مستمرة، إلا أن غوغل توصي بضرورة تحديثها. لذلك، فإن المطورين الذين لا يقومون بتحديث تطبيقاتهم خلال العامين التاليين لأحدث إصدار من أندرويد، سيلاحظون أن تطبيقهم سيتوقف عن العمل في متجر غوغل .