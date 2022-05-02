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تكنولوجيا وعلوم
استخدام واتساب على عدة هواتف... إليك كل المعلومات عن هذه الميزة الجديدة!
Lebanon 24
02-05-2022
|
08:00
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يختبر تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من استخدام حسابهم على عدة هواتف في نفس الوقت وهي ميزة تظهر للمرة الأولى، وينتظرها الكثيرون.
وتم الكشف عن هذه الميزة المدهشة من قبل الفريق في WABetaInfo الذي يعمل على النسخة التجريبية، ولكن لن تصلك هذه الميزة إلا إذا كنت محظوظاً لأنها قيد التطوير للإصدار التجريبي للـ"واتساب"، لذلك ستحصل عليها إذا تم قبولك في هذا الإصدار التجريبي، وإلا فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم طرحه للجمهور العام حسبما نقلت العربية نت.
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كما أن هذا التحديث، قد يستغرق أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات، ولكن إذا تم المضي قدمًا، فسوف يفتح التطبيق لملايين الأجهزة الإضافية.
وفي حين يعمل تطبيق واتساب بالفعل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية إلا أنه لا يعمل على الهواتف الذكية الثانوية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن طريقة استخدام الميزة الجديدة ستكون مشابهة لاستخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، وذلك عن طريق مسح الرمز الظاهر على التطبيق الموجود بالهاتف الرئيسي المسجل عليه الحساب.
ومن المتوقع أن تظهر لدى مستخدمي هواتف "آندرويد" أولا وبعدها تظهر تدريجيا لدى مستخدمي نظام "IOS".
يذكر أن واتساب قد طوّر مؤخرا إمكانية استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر WhatsApp web دون اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت نهاية العام الماضي، وكذلك إمكانية فتح التطبيق الشهير على عدة أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت، وهو ما وسع من استخدامه.
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