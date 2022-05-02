العلامة الزرقاء وتعديل التغريدة.. خطط إيلون ماسك بشأن تويتر

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ساحة "حرية التعبير"

إن الأولوية الأكثر إثارة لماسك، بحسب تصريحاته، هي جعل تويتر ساحة "رقمية "محايدة سياسيا" للخطاب العالمي الذي يسمح بحرية التعبير بقدر ما تسمح به قوانين كل بلد.



لقد اعترف بأن خططه لإعادة تشكيل تويتر يمكن أن تغضب اليسار السياسي وترضي اليمين في الغالب.



ولم يحدد بالضبط ما الذي سيفعله بشأن حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب، المحظور بشكل دائم أو غيره من القادة اليمينيين الذين تتعارض تغريداتهم مع قيود الشركة ضد خطاب الكراهية أو التهديدات العنيفة أو المعلومات المضللة الضارة.



وإذا ذهب ماسك في هذا الاتجاه، فقد يعني ذلك إعادة ليس فقط حساب ترامب، ولكن "العديد من الحسابات الأخرى التي تمت إزالتها نتيجة لترويجها لمؤامرات QAnon، والمضايقات التي تستهدف للصحفيين والنشطاء، وبالطبع جميع الحسابات التي تمت إزالتها بعد 6 يناير"، كما قالت جوان دونوفان، التي تدرس المعلومات المضللة في جامعة هارفارد. "يمكن أن يكون هذا مئات الآلاف من الناس."



ولم يستبعد ماسك تعليق بعض الحسابات، لكنه يقول إن مثل هذا الحظر يجب أن يكون مؤقتا.



وتركزت انتقاداته الأخيرة حول ما وصفه بحجب تويتر "غير المناسب بشكل لا يصدق" لعام 2020 لمقال نشرته صحيفة نيويورك بوست عن هانتر بايدن، والذي قالت الشركة إنه كان خطأ وتم تصحيحه في غضون 24 ساعة.



وينعكس اهتمام ماسك الطويل الأمد بالذكاء الاصطناعي في أحد المقترحات الأكثر وضوحا التي حددها في إعلان الاندماج بـ "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة".



ويتحدث ماسك هنا عن الأنظمة التي تصنف المحتوى لتحديد ما يظهر في خلاصات المستخدمين.



ودعا ماسك إلى نشر رمز الكمبيوتر الأساسي الذي يشغل صفحة أخبار تويتر للتفتيش العام على GitHub الخاص بالمبرمج. لكن مثل هذه الشفافية على مستوى الشفرة تمنح المستخدمين القليل من البصيرة حول كيفية عمل تويتر من أجلهم دون البيانات التي تعالجها الخوارزميات، كما يقول دياكوبولوس، عالم الكمبيوتر بجامعة نورث وسترن للوكالة.



وقال دياكوبولوس إن هناك نوايا حسنة في هدف ماسك الأوسع لمساعدة الناس على معرفة سبب الترويج لتغريداتهم أو خفضها وما إذا كان المشرفون البشريون أو الأنظمة الآلية يتخذون هذه الخيارات. لكن هذه ليست مهمة سهلة.



وقال دياكوبولوس إن الكثير من الشفافية حول كيفية تصنيف التغريدات الفردية، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل على "الأشخاص المخادعين" التلاعب بالنظام والتلاعب بالخوارزمية. وضع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بعض الخطط الجريئة، وإن كانت لا تزال غامضة، لتحويل تويتر إلى مكان "للمتعة القصوى" بمجرد أن اشترى منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، لتصبح شركة خاصة، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.إن الأولوية الأكثر إثارة لماسك، بحسب تصريحاته، هي جعل تويتر ساحة "رقمية "محايدة سياسيا" للخطاب العالمي الذي يسمح بحرية التعبير بقدر ما تسمح به قوانين كل بلد.لقد اعترف بأن خططه لإعادة تشكيل تويتر يمكن أن تغضب اليسار السياسي وترضي اليمين في الغالب.ولم يحدد بالضبط ما الذي سيفعله بشأن حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب، المحظور بشكل دائم أو غيره من القادة اليمينيين الذين تتعارض تغريداتهم مع قيود الشركة ضد خطاب الكراهية أو التهديدات العنيفة أو المعلومات المضللة الضارة.وإذا ذهب ماسك في هذا الاتجاه، فقد يعني ذلك إعادة ليس فقط حساب ترامب، ولكن "العديد من الحسابات الأخرى التي تمت إزالتها نتيجة لترويجها لمؤامرات QAnon، والمضايقات التي تستهدف للصحفيين والنشطاء، وبالطبع جميع الحسابات التي تمت إزالتها بعد 6 يناير"، كما قالت جوان دونوفان، التي تدرس المعلومات المضللة في جامعة هارفارد. "يمكن أن يكون هذا مئات الآلاف من الناس."ولم يستبعد ماسك تعليق بعض الحسابات، لكنه يقول إن مثل هذا الحظر يجب أن يكون مؤقتا.وتركزت انتقاداته الأخيرة حول ما وصفه بحجب تويتر "غير المناسب بشكل لا يصدق" لعام 2020 لمقال نشرته صحيفة نيويورك بوست عن هانتر بايدن، والذي قالت الشركة إنه كان خطأ وتم تصحيحه في غضون 24 ساعة.وينعكس اهتمام ماسك الطويل الأمد بالذكاء الاصطناعي في أحد المقترحات الأكثر وضوحا التي حددها في إعلان الاندماج بـ "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة".ويتحدث ماسك هنا عن الأنظمة التي تصنف المحتوى لتحديد ما يظهر في خلاصات المستخدمين.ودعا ماسك إلى نشر رمز الكمبيوتر الأساسي الذي يشغل صفحة أخبار تويتر للتفتيش العام على GitHub الخاص بالمبرمج. لكن مثل هذه الشفافية على مستوى الشفرة تمنح المستخدمين القليل من البصيرة حول كيفية عمل تويتر من أجلهم دون البيانات التي تعالجها الخوارزميات، كما يقول دياكوبولوس، عالم الكمبيوتر بجامعة نورث وسترن للوكالة.وقال دياكوبولوس إن هناك نوايا حسنة في هدف ماسك الأوسع لمساعدة الناس على معرفة سبب الترويج لتغريداتهم أو خفضها وما إذا كان المشرفون البشريون أو الأنظمة الآلية يتخذون هذه الخيارات. لكن هذه ليست مهمة سهلة.وقال دياكوبولوس إن الكثير من الشفافية حول كيفية تصنيف التغريدات الفردية، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل على "الأشخاص المخادعين" التلاعب بالنظام والتلاعب بالخوارزمية.

"هزيمة روبوتات البريد المزعج"

وكانت "روبوتات السبام" التي تحاكي أشخاصا حقيقيين مصدر إزعاج شخصي لماسك ، الذي ألهمت شعبيته على تويتر عددا لا يحصى من حسابات منتحلي الشخصية التي تستخدم صورته واسمه - غالبا للترويج لعمليات احتيال العملات المشفرة التي تبدو كما لو كانت قادمة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.



ومن المؤكد أن مستخدمي تويتر، ومن بينهم ماسك، "لا يريدون الرسائل غير المرغوب فيها" ، كما قال ديفيد غرين، مدير الحريات المدنية في مؤسسة الحدود الإلكترونية.



ولكن من الذي يحدد ما يعتبر روبوتا؟



هناك أيضا الكثير من حسابات تويتر المليئة بالرسائل غير المرغوب فيها والتي يديرها جزئيا على الأقل أشخاص حقيقيون يديرون سلاسل من تلك التي تبيع منتجات إلى تلك التي تروج للمحتوى السياسي للتدخل في سياسة البلدان الأخرى.



"مصادقة جميع البشر"

وقال ماسك مرارا وتكرارا إنه يريد من تويتر "مصادقة جميع البشر"، وهو اقتراح غامض قد يكون مرتبطا برغبته في تخليص الموقع من الحسابات غير المرغوب فيها.



وتقول الوكالة إن تكثيف عمليات التحقق من الهوية الشخصية - مثل المصادقة الثنائية مكن أن يثني أي شخص عن محاولة تجميع جيش من الحسابات المزيفة.



ربما يفكر ماسك أيضا في تقديم "العلامة الزرقاء" للمزيد من الأشخاص لإظهار أنهم شخصيات حقيقية، واقترح ماسك أن المستخدمين يمكنهم شراء علامات الاختيار كجزء من خدمة متميزة.



لكن بعض نشطاء الحقوق الرقمية قلقون من أن هذه التدابير قد تؤدي إلى سياسة "الاسم الحقيقي" التي تشبه نهج فيسبوك المتمثل في إجبار الأشخاص على التحقق من صحة أسمائهم الكاملة واستخدامها في ملفاتهم الشخصية.



ويبدو أن هذا يتناقض مع تركيز ماسك على حرية التعبير من خلال تكميم أفواه المبلغين المجهولين أو الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة استبدادية حيث يمكن أن يكون الأمر خطيرا إذا كانت الرسالة يتم تتبعها إلى المرسل.



تويتر خال من الإعلانات؟

طرح ماسك فكرة تويتر الخالي من الإعلانات، على الرغم من أنها لم تكن واحدة من الأولويات المحددة في إعلان الاندماج الرسمي.



وقد يكون ذلك لأن إيقاف الطريقة الرئيسية للشركة لكسب المال سيكون أمرا شاقا، حتى بالنسبة لأغنى شخص في العالم.



وشكلت الإعلانات أكثر من 92 بالمئة من إيرادات تويتر في الربع المالي من يناير إلى مارس.



وأطلقت الشركة العام الماضي خدمة اشتراك متميزة - تعرف باسم Twitter Blue - ولكن لا يبدو أنها حققت تقدما كبيرا في جعل الناس يدفعون مقابلها.



أوضح ماسك أنه يفضل نموذجا أقوى قائما على الاشتراك في تويتر يمنح المزيد من الأشخاص خيارا خاليا من الإعلانات.



ومن شأن ذلك أن يتناسب أيضا مع مساعيه لتخفيف قيود المحتوى على تويتر - والتي تفضلها العلامات التجارية إلى حد كبير لأنها لا تريد أن تكون إعلاناتها محاطة بتغريدات مسيئة ومليئة بالكراهية.



ماذا غير ذلك؟

لقد غرد ماسك وعبر عن العديد من المقترحات لتويتر لدرجة أنه قد يكون من الصعب معرفة أي منها يأخذه على محمل الجد.



لقد انضم إلى الدعوة الشائعة إلى "زر تعديل التغريدات" - والذي يقول تويتر إنه يعمل عليه بالفعل - والذي من شأنه أن يمكن الأشخاص من التعديل على تغريدة بعد وقت قصير من نشرها.



كما أدلى باقتراح أقل جدية يشير إلى تحويل مقر تويتر في وسط مدينة سان فرانسيسكو إلى مأوى للمشردين لأنه "لا أحد يجيء على أي حال" ولم يرد ماسك على طلب عبر البريد الإلكتروني من قبل الوكالة لتوضيح خططه.