العلامة الزرقاء وتعديل التغريدة.. خطط إيلون ماسك بشأن تويتر

وضع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بعض الخطط الجريئة، وإن كانت لا تزال غامضة، لتحويل تويتر إلى مكان "للمتعة القصوى" بمجرد أن اشترى منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، لتصبح شركة خاصة، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.
ساحة "حرية التعبير"
إن الأولوية الأكثر إثارة لماسك، بحسب تصريحاته، هي جعل تويتر ساحة "رقمية "محايدة سياسيا" للخطاب العالمي الذي يسمح بحرية التعبير بقدر ما تسمح به قوانين كل بلد.
لقد اعترف بأن خططه لإعادة تشكيل تويتر يمكن أن تغضب اليسار السياسي وترضي اليمين في الغالب.
ولم يحدد بالضبط ما الذي سيفعله بشأن حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب، المحظور بشكل دائم أو غيره من القادة اليمينيين الذين تتعارض تغريداتهم مع قيود الشركة ضد خطاب الكراهية أو التهديدات العنيفة أو المعلومات المضللة الضارة.
وإذا ذهب ماسك في هذا الاتجاه، فقد يعني ذلك إعادة ليس فقط حساب ترامب، ولكن "العديد من الحسابات الأخرى التي تمت إزالتها نتيجة لترويجها لمؤامرات QAnon، والمضايقات التي تستهدف للصحفيين والنشطاء، وبالطبع جميع الحسابات التي تمت إزالتها بعد 6 يناير"، كما قالت جوان دونوفان، التي تدرس المعلومات المضللة في جامعة هارفارد. "يمكن أن يكون هذا مئات الآلاف من الناس."
ولم يستبعد ماسك تعليق بعض الحسابات، لكنه يقول إن مثل هذا الحظر يجب أن يكون مؤقتا.
وتركزت انتقاداته الأخيرة حول ما وصفه بحجب تويتر "غير المناسب بشكل لا يصدق" لعام 2020 لمقال نشرته صحيفة نيويورك بوست عن هانتر بايدن، والذي قالت الشركة إنه كان خطأ وتم تصحيحه في غضون 24 ساعة.
وينعكس اهتمام ماسك الطويل الأمد بالذكاء الاصطناعي في أحد المقترحات الأكثر وضوحا التي حددها في إعلان الاندماج بـ "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة".
ويتحدث ماسك هنا عن الأنظمة التي تصنف المحتوى لتحديد ما يظهر في خلاصات المستخدمين.
ودعا ماسك إلى نشر رمز الكمبيوتر الأساسي الذي يشغل صفحة أخبار تويتر للتفتيش العام على GitHub الخاص بالمبرمج. لكن مثل هذه الشفافية على مستوى الشفرة تمنح المستخدمين القليل من البصيرة حول كيفية عمل تويتر من أجلهم دون البيانات التي تعالجها الخوارزميات، كما يقول دياكوبولوس، عالم الكمبيوتر بجامعة نورث وسترن للوكالة.
وقال دياكوبولوس إن هناك نوايا حسنة في هدف ماسك الأوسع لمساعدة الناس على معرفة سبب الترويج لتغريداتهم أو خفضها وما إذا كان المشرفون البشريون أو الأنظمة الآلية يتخذون هذه الخيارات. لكن هذه ليست مهمة سهلة.
وقال دياكوبولوس إن الكثير من الشفافية حول كيفية تصنيف التغريدات الفردية، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل على "الأشخاص المخادعين" التلاعب بالنظام والتلاعب بالخوارزمية.