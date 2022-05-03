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تكنولوجيا وعلوم

إحذر.. فيسبوك قد يبلغ عنك في هذه الحالة!

Lebanon 24
03-05-2022 | 08:00
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أصدر مارك زوكربيرغ تذكيراً -وتحذيراً على ما يبدو- إلى مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر الذين يلتقطون لقطات شاشة لدردشاتهم، إذ قال مؤسس فيسبوك والمدير التنفيذي للشركة الأم للموقع، ميتا، في منشور له إن ماسنجر سوف يرسل إشعاراً إلى المستخدمين إذا التُقطت لقطة شاشة لدردشاتهم عن طريق شخص آخر.
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صحيفة The Independent البريطانية قالت إن زوكربيرغ كتب بجانب لقطة شاشة لمحادثة له مع زوجته بريسيلا تشان: "تحديث جديد لدردشات ماسنجر المشفرة من طرف إلى طرف، كي تتلقون إشعاراً إذا التقط شخص ما لقطات شاشة لأي رسالة مختفية" وتابع: "إننا كذلك نضيف الصور المتحركة، والملصقات، وأزرار المشاعر إلى الدردشات أيضاً". 

ويأتي هذا الإعلان بعد تحديث خضع له تطبيق فيسبوك ماسنجر الذي يُستخدم على نطاق واسع، يُسمح بموجبه ضبط الرسائل على خاصية تتيح اختفاءها بعد مدة معينة.


كما فُعِّلت الخاصية حتى الآن في الولايات المتحدة، ويُتوقع تفعيلها لمستخدمي فيسبوك في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، وذلك حسبما أفادت صحيفة USA Today.

تتيح منصات المراسلة المنافسة بالفعل خيارات اختفاء الرسائل للمستخدمين، إضافة إلى إرسال الإشعارات في حال التقاط لقطة شاشة لإحدى المحادثات.

فيما تتضمن هذه التطبيقات سناب شات، بينما تحتوي تطبيقات مراسلة أخرى، مثل واتساب، على خاصية التشفير من طرف إلى طرف، وهي خاصية أخرى جديدة أضافها فيسبوك إلى تطبيق المراسلة الخاص به.

وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها فيسبوك جاءت رداً على المخاوف المتعلقة بالأمان، والجدل المثار على نطاق واسع حول الأمان على الإنترنت وحقوق حرية الحديث.

كتب أحد المستخدمين رداً على منشور زوكربيرغ: "متى سوف تضيفون زر لم يعجبني؟ نحتاج إلى إجابات". وأضاف مستخدم آخر تعليقاً على التحديث يشكك على ما يبدو في هذه المساعي: "ربما يستطيع معرفة كيفية إطعام الجائعين، أو الأفضل معالجة جميع الأمراض العقلية التي سببتها هذه المنصات، أو ربما إيواء المشردين. هل يستطيع أن يفعل أياً من هذه؟".

وأوضحت صحيفة The Independent أن هذه التحديثات سوف تُطبق كذلك في إنستغرام، الذي تملكه شركة ميتا. 
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