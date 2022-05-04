أكثر من نصف متابعي إيلون ماسك على تويتر "حسابات وهمية"!

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أظهرت بيانات موقع «SparkToro» وهو أداة تدقيق عبر الإنترنت، أن أكثر من نصف متابعي رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، على منصة «تويتر» ليسوا سوى حسابات وهمية.وأعلن الموقع، المتخصص بقياس المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن 53.3% من متابعي ماسك هي «حسابات وهمية»، أي أنهم حسابات عشوائية أو روبوتات أو لم يعودوا نشطين منذ مدة طويلة.ووفقا لخدمة التدقيق: «حتى بالنسبة للحسابات ذات المتابعين من نفس الحجم، فإن ماسك لديه عدد كبير بشكل غير متناسب من المتابعين الوهميين».يذكر أن ماسك قد أعلن سابقا أنه في حال نجاح هذه الصفقة، فسيعمل على محاربة الحسابات الوهمية. وقال في تغريدة في 21 أبريل الماضي: «إذا نجح عرضنا على تويتر، فسنهزم روبوتات البريد العشوائي».ويحظى ماسك بحوالي 90 مليون متابع على تويتر، مما يجعل حسابه ثامن أكثر حساب شهرة على المنصة.