دفع مقابل التغريد لهذه الفئة!





Advertisement ففي جديد تلك المفاجآت، أعلن ماسك في تغريدة أن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية. لا يمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك كعادته من تشويق متابعيه عبر تغريداته التي يقدم فيها كل مرة مفاجأة من العيار الثقيل، يتردد صداها لأيام فتثير موجات من الجدل لأيام على مواقع التواصل الاجتماعي.ففي جديد تلك المفاجآت، أعلن ماسك في تغريدة أن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية.

أتى هذا التصريح فيما يسعى رئيس تيسلا، لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.



ومنذ الشهر الماضي يتحدث الرجل المثير للجدل، عن مجموعة تغييرات قد يدخلها على العصفور الأزرق، بعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، من أجل تحسين المنصة العملاقة وإضافة ميزات جديدة .



وكانت مصادر مطلعة كشفت أمس أيضاً، أن ماسك، المصنف ضمن أغنى أغنياء العالم، يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".