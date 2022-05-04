ناسا تأمل بالتعاون مع روسيا في المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030

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أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، أن الوكالة تأمل باستمرار التعاون مع روسيا في المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030.ويشير نيلسون في جلسة استماع في الكونغرس، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستواصل العمل في محطة الفضاء الدولية على الأقل في "المستقبل القريب"، وتأمل باستمرار التعاون في البرنامج حتى عام 2030.ويقول، "لدينا ما يكفي من الأدلة للاعتقاد بأن الروس سوف يواصلون العمل على المحطة الفضائية في المستقبل القريب. وبالطبع نأمل بأن يستمروا في التعاون معنا حتى عام 2030".وتعليقًا على طلب أعضاء الكونغرس بشأن تقارير إعلامية عن خطط روسيا للانسحاب من برنامج محطة الفضاء الدولية، أكد نيلسون، على أنه يبني استنتاجاته على أساس "العلاقات المهنية" القائمة بين العاملين في مجال الفضاء في البلدين، وأن هذه "العناوين الرئيسية خاطئة".ويقول، "لا أرى أي شيء يمكنه التأثير في العلاقات بين رواد الفضاء، أو من شأنه أن يؤثر في العلاقات المهنية". مشيرا إلى أنه بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا، نحتفظ بعلاقات مهنية متبادلة سواء في المدار أو في تدريب رواد الفضاء، وبين المتخصصين من وكالة ناسا و"روس كوسموس".ويذكر، أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أعلن في وقت سابق، أن المؤسسة اتخذت قرارها بشأن مشاركتها في برنامج المحطة الفضائية الدولية، ولكنه لم يكشف تاريخ انتهاء مشاركة روسيا، ولكنه أعلن بأن بلاده ستعلن للشركاء عن موعد انسحابها من هذا البرنامج قبل سنة من موعده.