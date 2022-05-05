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تكنولوجيا وعلوم

في روسيا... اكتشاف مقبرة قديمة تعود للقرن العاشر

Lebanon 24
05-05-2022 | 14:00
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أعلن المكتب الاعلامي لمركز الآثار في مقاطعة بسكوف، أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر الجارية في مركز مدينة بسكوف على قبور قديمة تعود إلى القرن العاشر

ويشير المكتب، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا القبر في صخرة من الحجر الجيري خلال عمليات الحفر التي تجري في المركز التاريخي للمدينة في فناء دير قديم للأرثدوكس، وقد عثر العلماء بداخله على رفات شخص بالغ وطفل.
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وجاء في بيان المكتب، "لقد أكملنا عمليات الحفر والتنقيب في فناء الدير القديم بمدينة بسكوف. ويمكن أن نعتبر اكتشاف مقبرة قديمة تعود إلى القرن العاشر، التي تمتد على طول نهر فيليكايا، تحت طبقة من الأعشاب المدفونة. وعثرنا في القبر المنحوتة في صخرة من الحجر الجيري رفات شخص بالغ وطفل صغير، أحد الاكتشافات المهمة التي حققناها".

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي، جرت عمليات الحفر في مساحة 20 متر ا مربعا، درس العلماء خلالها طبقات التربة خلال الفترة من القرن الحادي عشر إلى السادس عشر، وكذلك بقايا المباني التي تعود للعصور الوسطى وآثار الحرائق.

( tass) 
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