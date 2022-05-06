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تكنولوجيا وعلوم
دولة عربية تدخل عالم "ميتافيرس"
Lebanon 24
06-05-2022
|
08:00
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أعلنت إمارة دبي دخولها عالم «ميتافيرس» مع تأسيس سلطة الإمارة لتنظيم الأصول الافتراضية مقرا رسميا لها في العالم الافتراضي «ذا ساند بوكس»، وبهذه الخطوة تدعي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإمارة (VARA) أنها أول جهة تنظيمية في العالم تؤسس مقرها الرئيسي في منطقة «ميتافيرس».
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة قولها إن هذه الخطوة تعكس ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة للأصول الافتراضية في العالم.
ونقل البيان عن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله « دبي كانت ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات، واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة».
وأضاف: «تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة».
وتأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في شهر مارس الماضي بموجب أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة. بهدف الإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها، وتوفير النٌظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في الأصول الافتراضية.
وقد ارتفع الاهتمام بالميتافيرس منذ شهر أكتوبر الماضي بعد قرار «فيسبوك» جعل هذه الفكرة مشروعها الجديد، وذهبت المجموعة إلى أبعد من ذلك بإطلاق تسمية «ميتا» على شركتها الأم.
ويشير مصطلح «ميتافيرس» إلى بيئات افتراضية ثلاثية الأبعاد يمكن للمستخدمين من خلالها التجمع والتفاعل.
المصدر: المصري اليوم
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