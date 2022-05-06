"قمر الدم" ظاهرة ستحدث خلال هذا الشهر.. ماذا تعني؟

يظهر قمر الدم النادر في شهر ايار، تحديداً بين أواخر مساء 15 اياروصباح 16 ايار، وفقاً للمنطقة الزمنية الخاصة بك.



ويظهر قمر الدم بدخول قمر الزهرة الكامل في ظل الأرض، ما يتسبب في حدوث خسوف كلي للقمر سيكون مرئيًا من غالبية الأميركتين وأنتاركتيكا، وأفريقيا والجانب الشرقي من المحيط الهادئ، وفقاً لـ the sun.

كما سيشهد مراقبو السماء في نيوزيلندا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خسوفًا شبه خافتًا يسقط خلاله فقط ظل الأرض فوق القمر.

تدور الأرض باستمرار حول الشمس، والقمر يدور باستمرار حول الأرض، وفي بعض الأحيان يمكن محاذاة الـ 3 معاً، مع وضع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر في خط مستقيم.وهذا يعني أن القمر في أحلك جزء من ظل الأرض، وبسبب الحجم المريح والتباعد بين الـ 3، لا يمكن لأشعة الشمس الوصول مباشرة إلى القمر.ومع ذلك، ينكسر بعض ضوء الشمس عن طريق الغلاف الجوي للأرض، ما يجعل القمر يتلون باللون الأحمر الدموي، ومن هنا أطلق عليه اسم «قمر الدم».عادة ما يستمر خسوف القمر بضع ساعات فقط، ويمكن رؤيته من أي مكان على الجانب الليلي من الأرض، ونظرًا لأنه عادةً ما تكون باهت، فمن الممكن مشاهدة خسوف القمر بدون حماية للعين، على عكس كسوف الشمس.يتحول فيه القمر إلى اللون الأحمر العميق، ولا يتلقى سوى الضوء الذي يمر عبر الغلاف الجوي للأرض، وتتمدد موجات الضوء بحيث تظهر على الجانب الأكثر احمرارًا من الطيف عندما تصل إلى القمر.كما يتأثر اللون أيضًا بحالة الغلاف الجوي للأرض، حيث يمكن أن يظهر القمر بلون برتقالي أو ذهبي أكثر، اعتمادًا على كمية الغبار أو التغطية السحابية أو الرماد البركاني الموجود في الهواء.يحدث هذا عندما تفشل الشمس والقمر والأرض في تشكيل خط مستقيم مثالي، لذلك ينتقل القمر فقط عبر الجزء الخارجي من ظل الأرض، ما يعني أن سطح القمر مظلل جزئيًا.يحدث هذا عندما يسافر جزء من القمر عبر ظل الأرض الكامل، ما يؤدي إلى تعتيم جزء من القمر.