Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فيديوهات عن المخدرات والأسلحة على يوتيوب كيدز!

Lebanon 24
06-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-949545-637874606434143782.jpg
Doc-P-949545-637874606434143782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن تطبيق يوتيوب المخصص للأطفال (يوتيوب كيدز) يعرض مقاطع مصورة تروج لمواضيع غير ملائمة لمستهدفيه، ومنها ما يتعلق بتعاطي المخدرات واستخدام الأسلحة النارية.

ويفترض أن يكون يوتيوب كيدز، الذي تم إطلاقه عام 2015 "منظما وآمنا"، لأنه يستهدف الأطفال دون سن 13 عاما.
Advertisement

وتقول إدارة المنصة إنها تسعى لأن يكون محتوى مقاطع الفيديو مناسبا للأطفال، وإنها تعتمد على برامجها ومهندسيها و"المراجعات والتعليقات من الأهالي"، لحماية الأطفال من المحتويات غير المناسبة لأعمارهم.

وبرغم هذه الجهود، قالت إدارة المنصة: "لا يوجد نظام مثالي، ويمكن أن تتسرب مقاطع الفيديو غير مناسبة" ويشاهدها الأطفال.

لكن التحقيق الذي أجراه "مشروع الشفافية التقنية" (Tech Transparency Project)، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة،يظهر أن "النظام" الذي تعتمده إدارة يوتيوب "بعيد عن الكمال حقا".

وباستخدام حسابات مختلفة، لفئات عمرية متنوعة داخل التطبيق، اكتشف الباحثون العديد من مقاطع الفيديو التي لا ينبغي أن تتجاوز فلاتر شركة غوغل المالكة ليوتيوب.

ويكشف التحقيق أيضا عن فيديوهات أخرى قد تؤثر سلبا على صحة الأطفال، ومنها ما يتعلق بـ"تبيض البشرة" و"فقدان الوزن".

وقالت مديرة مشروع الشفافية التقنية كاتي بول: "لم نتوقع العثور على مجموعة متنوعة من المحتويات غير الملائمة التي وجدناها".

وأضافت: "الشيء الأكثر إثارة للصدمة بالنسبة لي شخصيا هو مشاهدة الكثير من المحتوى المرتبط بالمخدرات".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-05-07
16:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
12:00 | 2022-05-06
10:00 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website