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تكنولوجيا وعلوم
لا تستخدمها... ما هي كلمات المرور الأكثر استعمالاً؟
Lebanon 24
07-05-2022
|
08:00
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كشفت دراسة حديثة، أكثر كلمات المرور شيوعًا التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون.
وجاء على رأس كلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الرؤساء التنفيذين، حسب ما نوهت إليها الدراسة التي أجرتها شركة «NordPass»، هي «123456»، و«password»، وتأتي بعدهما أسماء و«مخلوقات أسطورية» بشكل شائع أيضًا.
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وخلصت الشركة إلى هذه القائمة، بفضل تعاونها مع «باحثين مستقلين متخصصين في البحث حول حوادث الأمن السيبراني» حسب إشارة «ديلي ميل».
وعمد الفريق البحثي إلى تحليل أكثر من 290 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم، قبل تجميع كلمات المرور وفقًا للمسمى الوظيفي والصناعة.
ومن بين المجالات المتأثرة بانتهاك البيانات هي التكنولوجيا، والتمويل، والبناء، والرعاية الصحية على الترتيب.
كلمات المرور الأكثر استخدامًا
ومما سبق، تبين أن كلمة المرور «123456» هي الأكثر شيوعًا بين الرؤساء التنفيذيين، حيث استخدمها 29 ألفًا و401 من المديرين التنفيذيين، من بين 290 مليون واقعة انتهاك للبيانات.
كلمة المرور التالية في القائمة هي «password»، حيث استخدمها 22 ألفًا و511 من المديرين التنفيذيين، تلتها «12345»، التي استعملها 11 ألفًا و876 شخصًا من نفس الفئة.
كذلك حلت في المرتبة الرابعة كلمة المرور «123456789» بواقع 10 آلاف و988 استخدامًا، وأخيرًا «qwerty»، حيث استعملها 9 آلاف و738 شخصًا.
كلمات مرور شائعة
في المقابل، أشارت الورقة البحثية إلى عدد من كلمات المرور الشائع استخدامها على نطاق واسع، من بينها «Tiffany»، و«Charlie»، و«Michael»، و«Jordan».
كذلك استنتج الباحثون أن الرؤساء التنفيذيون يحبون الحيوانات والمخلوقات الأسطورية، في أمر عكسته كلمات المرور المستخدمة من قِبًلهم، فاستخدموا كلًا من «تنين»، و«قرد»، كأكثر كلمتين مستعملتين للمرور.
المصدر: المصري اليوم
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