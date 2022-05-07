Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لا تستخدمها... ما هي كلمات المرور الأكثر استعمالاً؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-949666-637875040760246260.jpg
Doc-P-949666-637875040760246260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة حديثة، أكثر كلمات المرور شيوعًا التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون.

وجاء على رأس كلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الرؤساء التنفيذين، حسب ما نوهت إليها الدراسة التي أجرتها شركة «NordPass»، هي «123456»، و«password»، وتأتي بعدهما أسماء و«مخلوقات أسطورية» بشكل شائع أيضًا.
Advertisement

وخلصت الشركة إلى هذه القائمة، بفضل تعاونها مع «باحثين مستقلين متخصصين في البحث حول حوادث الأمن السيبراني» حسب إشارة «ديلي ميل».
 
وعمد الفريق البحثي إلى تحليل أكثر من 290 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم، قبل تجميع كلمات المرور وفقًا للمسمى الوظيفي والصناعة.

ومن بين المجالات المتأثرة بانتهاك البيانات هي التكنولوجيا، والتمويل، والبناء، والرعاية الصحية على الترتيب.

كلمات المرور الأكثر استخدامًا
ومما سبق، تبين أن كلمة المرور «123456» هي الأكثر شيوعًا بين الرؤساء التنفيذيين، حيث استخدمها 29 ألفًا و401 من المديرين التنفيذيين، من بين 290 مليون واقعة انتهاك للبيانات.

كلمة المرور التالية في القائمة هي «password»، حيث استخدمها 22 ألفًا و511 من المديرين التنفيذيين، تلتها «12345»، التي استعملها 11 ألفًا و876 شخصًا من نفس الفئة.

كذلك حلت في المرتبة الرابعة كلمة المرور «123456789» بواقع 10 آلاف و988 استخدامًا، وأخيرًا «qwerty»، حيث استعملها 9 آلاف و738 شخصًا.

كلمات مرور شائعة
في المقابل، أشارت الورقة البحثية إلى عدد من كلمات المرور الشائع استخدامها على نطاق واسع، من بينها «Tiffany»، و«Charlie»، و«Michael»، و«Jordan».

كذلك استنتج الباحثون أن الرؤساء التنفيذيون يحبون الحيوانات والمخلوقات الأسطورية، في أمر عكسته كلمات المرور المستخدمة من قِبًلهم، فاستخدموا كلًا من «تنين»، و«قرد»، كأكثر كلمتين مستعملتين للمرور.
المصدر: المصري اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-05-07
02:00 | 2022-05-07
23:00 | 2022-05-06
16:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
14:00 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website