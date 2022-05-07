لا تستخدمها... ما هي كلمات المرور الأكثر استعمالاً؟

وعمد الفريق البحثي إلى تحليل أكثر من 290 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم، قبل تجميع كلمات المرور وفقًا للمسمى الوظيفي والصناعة.ومن بين المجالات المتأثرة بانتهاك البيانات هي التكنولوجيا، والتمويل، والبناء، والرعاية الصحية على الترتيب.ومما سبق، تبين أن كلمة المرور «123456» هي الأكثر شيوعًا بين الرؤساء التنفيذيين، حيث استخدمها 29 ألفًا و401 من المديرين التنفيذيين، من بين 290 مليون واقعة انتهاك للبيانات.كلمة المرور التالية في القائمة هي «password»، حيث استخدمها 22 ألفًا و511 من المديرين التنفيذيين، تلتها «12345»، التي استعملها 11 ألفًا و876 شخصًا من نفس الفئة.كذلك حلت في المرتبة الرابعة كلمة المرور «123456789» بواقع 10 آلاف و988 استخدامًا، وأخيرًا «qwerty»، حيث استعملها 9 آلاف و738 شخصًا.في المقابل، أشارت الورقة البحثية إلى عدد من كلمات المرور الشائع استخدامها على نطاق واسع، من بينها «Tiffany»، و«Charlie»، و«Michael»، و«Jordan».كذلك استنتج الباحثون أن الرؤساء التنفيذيون يحبون الحيوانات والمخلوقات الأسطورية، في أمر عكسته كلمات المرور المستخدمة من قِبًلهم، فاستخدموا كلًا من «تنين»، و«قرد»، كأكثر كلمتين مستعملتين للمرور.