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تكنولوجيا وعلوم

بعد الاستحواذ عليه.. ما هي مخططات إيلون ماسك في تويتر؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 12:00
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أوردت "سكاي نيوز عربية" أن تقارير إعلامية كشفت المخططات التي ينوي الملياردير الأميركي إيلون ماسك تنفيذها في موقع التدوين الشهير "تويتر"، بمجرد إكمال إجراءات الاستحواذ عليه بصفة رسمية.


وفي أواخر أيار الماضي، توصل الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إلى اتفاق مع إدارة تويتر، يقضي باستحواذه على تويتر مقابل 44 مليون دولار.
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، التي ستستغرق نحو 6 أشهر، سيقوم ماسك بطرد 1000 موظف.

وأشارت إلى أن الملياردير الأميركي ينوي استقطاب آلاف الموظفين الجدد، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع بذلك عدد موظفي الشركة إلى حوالى 11 ألف موظف، مقارنة مع 7500 حاليا.

وتوقعت المصادر أن يركز إيلون ماسك "حملة التوظيف" على المواهب الشابة في مجال الهندسة.

من جهة أخرى، طرح ماسك في السابق فكرة إغلاق المقر الرئيس لتويتر في سان فرانسيسكو من أجل "تقليل النفقات"، كما يرجح أن لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على رواتبهم في المستقبل، مما سيؤدي إلى توفير نحو 3 ملايين دولار.
 
كما يعد ماسك (50 عاما) بزيادة إيرادات تويتر السنوية بمقدار 5 أضعاف المستويات الحالية، أي من 5 مليارات دولار إلى 26.4 مليارات دولار بحلول عام 2028.

في المقابل، لا يستبعد أن ينفذ الملياردير الأميركي "فكرته المفضلة"، وهي النموذج القائم على الاشتراك بدل الاقتصار على تمويلات المعلنين، وهو ما سيجعل، في اعتقاده، تويتر أقل التزاما بضغوط المعلنين.

ويقترح ماسك أن يدفع المستخدمون اشتراكاتهم بمختلف الوسائل، بما في ذلك العملات المشفرة، مثل "Dogecoin"، التي لطالما أبدى مالك تويتر الجديد إعجابه بها.

ويدفع بعض مستخدمي تويتر حاليا 3 دولارات شهريا للاستفادة من خدمة "تويتر بلو". ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إلى زيادة أعداد المشتركين في هذه الخدمة المدفوعة، حيث يتوقع أن يبلغ عددهم نحو 69 مليون بحلول 2025.
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