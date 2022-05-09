3 مميزات يتمنى المستخدمون وجودها في واتساب!

يتطور تطبيق واتسآب باستمرار مع ميزات جديدة ويطلب الكثير منها منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين أنفسهم، فكما رأينا مع ردود الفعل الجديدة الأخيرة ، فإنه يعمل في النهاية على مميزات جديدة، لكن في نفس الوقت هناك العديد من المميزات التى يتمني المستخدمين وجودها وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلي:

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1. إزالة إشعار "تم حذف الرسالة"

تم تصميم القدرة على حذف رسالة في غضون عشر دقائق من إرسالها لتكون مفيدة في حالات الأخطاء السخيفة ، مثل إرسال شيء محرج أو إلى الشخص الخطأ.



ومع ذلك ، يقول بعض الأشخاص إن ترك واتس آب رسالة تفيد بحذف شيء ما يخلق مشاكل جديدة في حد ذاته، حيث قال أحد المستخدمين على تويتر: "يجب أن يزيل واتس آب إشعار" تم حذف هذه الرسالة "، "إنها دراما غير ضرورية."