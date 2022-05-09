Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

3 مميزات يتمنى المستخدمون وجودها في واتساب!

Lebanon 24
09-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-950272-637876737392938056.jpg
Doc-P-950272-637876737392938056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتطور تطبيق واتسآب باستمرار مع ميزات جديدة ويطلب الكثير منها منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين أنفسهم، فكما رأينا مع ردود الفعل الجديدة الأخيرة ، فإنه يعمل في النهاية على مميزات جديدة، لكن في نفس الوقت هناك العديد من المميزات التى يتمني المستخدمين وجودها وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلي:
Advertisement
1. إزالة إشعار "تم حذف الرسالة"
تم تصميم القدرة على حذف رسالة في غضون عشر دقائق من إرسالها لتكون مفيدة في حالات الأخطاء السخيفة ، مثل إرسال شيء محرج أو إلى الشخص الخطأ.

ومع ذلك ، يقول بعض الأشخاص إن ترك واتس آب رسالة تفيد بحذف شيء ما يخلق مشاكل جديدة في حد ذاته، حيث قال أحد المستخدمين على تويتر: "يجب أن يزيل واتس آب إشعار" تم حذف هذه الرسالة "، "إنها دراما غير ضرورية."
2. القدرة على إخفاء "كتابة ..."
عندما يقوم شخص ما بمراسلتك ، تظهر "كتابة ..." بجوار اسمه في الأعلى، وفي حين أنه يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أنه لا يحبها الجميع، وقال أحد المستخدمين: "يجب على واتس آب إزالة خيار" الكتابة عبر الإنترنت "الذي أكرهه"، وأضاف آخر أنه "لا يجدي نفعا لمن يعانون من القلق".
 
3. مجلدات دردشة واتس آب
مع وجود العديد من جهات الاتصال والمجموعات، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية بعض الشيء، وعلى هذا النحو ، دعا بعض الأشخاص إلى خيار مجلد لتنظيمها.
 
واقترح أحد المستخدمين "يجب أن يفكر واتس آب حقًا في إنشاء وظيفة مجلد حتى أتمكن من فرز مجموعات جامعتي ومحادثاتي الشخصية لأنها تصبح شديدة الفوضى".
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
23:00 | 2022-05-10
16:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
11:00 | 2022-05-10
08:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website