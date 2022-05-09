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تكنولوجيا وعلوم
تطبيق يساعد على اكتشاف سرطان الجلد... ما هو؟
Lebanon 24
09-05-2022
|
10:00
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كشف عن تطبيق مدعوم بالذكاء الصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف علامات السرطان المبكر، لمساعدة المستخدمين على تتبع التغييرات التي تطرأ على بشرتهم.
ويستخدم حوالي 50000 شخص تطبيق Miiskin في أستراليا، حيث تم إطلاقه لأول مرة، ومنذ ظهوره لأول مرة، طرح ميزات إضافية لمساعدة المستخدمين على تتبع العلامات الجديدة والشامات ومشاكل الجلد التي تظهر.
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وأطلق التطبيق ميزة تحجيم الشامة للمساعدة في اكتشاف العلامات التحذيرية لسرطان الجلد، وتتيح ميزة حجم الخلد للمستخدمين تحديد التغييرات التي تطرأ على العلامة من خلال التقاط صورة للشامة بجوار كائن آخر كمرجع للحجم.
وغالبا ما تعرف علامات التحذير من سرطان الجلد باسم ABCDE : عدم التماثل، والحدود، واللون، والقطر، والتطور، وهذا التطبيق متوافق مع أجهزة iPhone المزودة بنظام iOS11 والإصدارات الأحدث وكذلك هواتف Android.
ويسمح التتبع المنتظم بالكشف المبكر عن التغييرات، والتي يمكن أن تلفت انتباه أطباء الأمراض الجلدية لفحص سرطان الجلد، ويمكن علاج معظم حالات سرطان الجلد بنجاح عند اكتشافها مبكرا.
تشمل الميزات الإضافية في تطبيق Miiskin القدرة على التقاط صور بدون استخدام اليدين لإجراء مسح ذاتي، ويتيح التطبيق أيضا للمستخدمين تسجيل الصور لمعرفة ما إذا كان روتين العناية بالبشرة يعمل بشكل فعال.
(The sun)
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