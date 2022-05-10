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تكنولوجيا وعلوم

لدعم ذوي القدرات الخاصة... إطلاق أول لعبة "كراسي متحركة" في السوق

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
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أطلقت شركة «هوت ويلز» أول لعبة على الإطلاق للكراسي المتحركة يتم التحكم فيها عن بُعد، في مبادرة لدعم الأطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، بالتعاون مع آرون فوثرنجهام، بطل العالم لخمس مرات في رياضات الكراسي المتحركة الخطرة.
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ويُعرف «فوثرنجهام»، الذي وُلد مصابًا بانشقاق في العمود الفقري، وكان يستخدم كرسيًّا متحركًا منذ سن الثامنة، بأدائه حيلًا متقنة وعمل تقلبات للخلف بكرسيه المتحرك.

وصُممت اللعبة، التي تبيعها شركة «ماتيل» لصناعة الألعاب على موقع أمازون، لتقليد حركات الكرسي المتحرك المُصمَّم خصيصًا لـ«فوثرنجهام» بجهاز تحكم عن بُعد، وتأتي مع منحدر حتى يتمكن المستخدمون من أداء الحيل كما يفعل «فوثرنجهام».
 
وفي حفل إطلاق اللعبة، قال «فوثرنجهام»، لشبكة CNN: «رأيت الأطفال، بمَن فيهم الجالسون على الكراسى المتحركة، يستمتعون باللعبة التى تمنحك حرية الخيال».

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