Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطوير شريحة في الدماغ للتحكم في الكمبيوتر... كيف يحصل ذلك؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-950658-637877610145360513.jpg
Doc-P-950658-637877610145360513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزاحم شركة سينكرون نظيرتها نيورالينك المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بإجرائها تجارب سريرية لغرسة دماغية، تسمح لمرتديها بالتحكم في جهاز كمبيوتر عن طريق التفكير فقط.

الغرسة، المعروفة باسم «ستينترود»، والمقرر لها أن تُزرع في الدماغ، هي بحجم مشبك الورق.
Advertisement

وحسب ما نقلته «ديلي ميل»، باتت «ستينترود» مزروعة في 6 مرضى في نيويورك وبيتسبرج، يعانون من شلل حاد.
 
وتتيح هذه الغرسة للمرضى التحكم في الأجهزة الرقمية فقط، من خلال التفكير ومنحهم القدرة على أداء المهام اليومية، بما في ذلك الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والتسوق عبر الإنترنت.

ورغم اختبار الغرسة في مرضى أستراليين، إلا أن التجربة السريرية الجديدة هي الأولى من نوعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حال نجاح هذه التجارب، حسب المنشور، يمكن بيع الغرسة الدماغية كمنتج تجاري، يستهدف مرضى الشلل، بغرض استعادة استقلاليتهم وجودة حياتهم.

وحتى يكون لها السبق، تسارع سينكرون للتقدم في تجاربها بحيث تنتهي منها قبل نيورالينك، بحيث وصلت لتجربة إكلينيكية معروفة بـ «Command»، بموجب إعفاء جهاز التحقيق الأول «IDE» الممنوح من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ويسمح «IDE» باستخدام الجهاز في دراسة سريرية، من أجل جمع البيانات حول سلامته وفعاليته.


وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس سينكرون، توم أوكسلي، إن تسجيل المريض الأول تحت «IDE» لواجهة «BCI» المزروعة بشكل دائم علامة فارقة في المجال بأكمله: «نطور الحل الذي نقدمه لـ 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة يعانون من الشلل».

في المقابل، رفض «أوكسلي» تحديد هوية المرضى أو تقديم تفاصيل ديموغرافية عنهم.

رغم هذا، كشفت مصادر للصحيفة البريطانية، أن مرضى نيويورك سيكونون في مستشفى «مونت سيناي» بمنهاتن، بينما سيكون مرضى بيتسبرج في مركز جامعة بيتسبرج الطبي.

عن تركيبة الغرسة
تتكون «ستينترود» من سقالة مصنوعة من سبيكة مرنة تسمى nitinol، وهي منقطة بأقطاب كهربائية يمكنها تسجيل الإشارات العصبية في الدماغ.

هذا، ويمكن زرع الجهاز في وعاء دموي يقع فوق القشرة الحركية، وهي المنطقة المسؤولة عن الحركة في الدماغ.

فيما يتطلب الزرع إجراءً طفيف التوغل، يتضمن شق ما يُعرف بـ «ثقب المفتاح» الصغير في الرقبة، على غرار إدخال الدعامات في القلب.

وبمجرد وضعها في مكانها، يتمدد للضغط على الأقطاب الكهربائية مقابل جدار الوعاء الدموي بالقرب من الدماغ، حيث يمكنه تسجيل الإشارات العصبية.


وتنتقل هذه الإشارات من الدماغ مباشرة إلى المناطق المستهدفة، حيث وحدة مزروعة تحت الجلد في الصدر، عن طريق شبكة الإلكترود على طول سلك يربطها بالجهاز الموجود في الصدر.

وكشفت الشركة، أن هذه الوحدة المتواجدة في الصدر، مبرمجة لالتقاط إشارات الدماغ بشكل مستمر، وعند توصيلها بجهاز استقبال خارجي يمكنها إرسالها إلى جهاز كمبيوتر.

ومن ثم، تعني الخطوات سالفة الذكر، أن المريض يمكنه التحكم فيما يظهر على شاشة الكمبيوتر، مثل المؤشر أو لوحة المفاتيح على الشاشة.

وفي هذا الشأن، قالت الشركة: «أصبح مركز التحكم في الدماغ الآن مرتبطًا بشكل مباشر بالبرمجيات، وسيحاول المريض تدريب عقولهم على التحكم المباشر في نظام التشغيل».
المصدر: المصري اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
16:00 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
11:00 | 2022-05-10
08:00 | 2022-05-10
05:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website