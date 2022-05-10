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تكنولوجيا وعلوم

"أوروس" بسيارة دفع رباعية جديدة... هذا موعد طرحها

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:00
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه قد يتم تقديم سيارة الدفع الرباعي Aurus Komendant بحلول نهاية الصيف من هذا العام.

وأضاف الوزير: "أعتقد أنه سيتم بحلول نهاية الصيف. أما مكان هذا التقديم، فسنحدده لاحقا".
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في وقت سابق، قال مصدر في الشركة المنتجة لهذه السيارات، إن الطلب على سيارات Aurus الفاخرة ينمو في روسيا بشكل معتدل على خلفية العقوبات، ويستمر إنتاج هذه السيارات وفقا للخطة، على الرغم من وجود صعوبات في الخدمات اللوجستية الخاصة بنقل بعض مكوناتها".  
المصدر: روسيا اليوم
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