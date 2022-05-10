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تكنولوجيا وعلوم

Infinix تطلق هاتف أندرويد بكاميرات وقدرات شحن فائقة

Lebanon 24
10-05-2022 | 16:00
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تتحضر Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد سيتمتع بكاميرات ذات قدرات تصوير عالية ونظام شحن فائق السرعة للبطارية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سينضم لأسرة NOTE 12 من Infinix ، وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة أساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.
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وسيمتاز هذا الهاتف أيضا ببطاريته التي ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، والتي ستعمل مع نظام شحن سريع W120 سيمكن من شحن 80% من سعتها في غضون 15 دقيقة تقريبا، كما ستعمل هذه البطارية مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.
 
 
وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/76.7/7.9) ملم، وزنه 185 غ تقريبا، وعلى شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م.
 
 
وسيضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات XOS 10.6 ومعالج MediaTek Helio G88 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
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