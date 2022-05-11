بحثًا عن حياة على القمر... ناسا تطلق أكبر تلسكوب في تاريخها

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ينتظر خبراء الفضاء والعالم، لأن هذا التلسكوب يختلف عن الباقي فهو يسير نحو الضوء المنبعث من النجوم والمجرات الأولى منذ ما يقرب من 14 مليار سنة، وسوف ينقل صور واضحة ودقيقة لهذا العالم وقد يوضح أسئلة مبهمة في عالم الفضاء يبحث عنها العلماء من مئات الأعوام مثل احتمالية وجود علامات لحياة آخرى على إحدى الكواكب. علامات مُحتملة للحياة، هذا ما يبحث عنه علماء الفضاء منذ عشرات السنوات، وتم إرسال العديد من الرحلات الفضائية والتلسكوب من أجل اكتشاف هذا الأمر، ولكن أخيرًا في كانون الاول الماضي، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تلسكوب “جيمس ويب” والذي يعد أكبر وأقوى مرصد فلكي تم إرساله إلى الفضاء، وأعلنت الوكالة أمس أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات الرصد العلمية في تموز المقبل.ينتظر خبراء الفضاء والعالم، لأن هذا التلسكوب يختلف عن الباقي فهو يسير نحو الضوء المنبعث من النجوم والمجرات الأولى منذ ما يقرب من 14 مليار سنة، وسوف ينقل صور واضحة ودقيقة لهذا العالم وقد يوضح أسئلة مبهمة في عالم الفضاء يبحث عنها العلماء من مئات الأعوام مثل احتمالية وجود علامات لحياة آخرى على إحدى الكواكب.

ويذكر أن كلفة هذا التلسكوب تصل إلى عشرة مليارات دولار، وفقًا لموقع” ctvnews”، وقالت مارسيا ريك، من جامعة أريزونا ، عالمة فضاء: أرسل التلسكوب للأرض أحدث صور تجريبية لمجرة قمرية وكانت النتائج مذهلة لدى مقارنتها بالصور التي تم التقاطها بواسطة مرصد الأشعة تحت الحمراء السابق لناسا، ومازلنا في انتظار مزيد من الصور والخبايا”.