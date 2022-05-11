وزنك يختلف من كوكب إلى آخر.. فعلى أي كوكب تكون الأنحف؟

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كما هو معلوم، يوجد 8 كواكب في مجموعتنا الشمسية، لكل منها قوة جاذبية تختلف عن الآخر؛ إذ ترتبط قوة جاذبية الكوكب بكتلته، فكلما كانت الكتلة أكبر كانت الجاذبية أكبر.بناءً على ذلك، قد تعتقدون أن الكواكب الأكبر في المجموعة الشمسية تمتلك جاذبية أكبر، لكن الأمر ليس بتلك البساطة، فهناك عامل آخر يحدد قوة جاذبية الكوكب وهو مقدار كثافته، فإذا كانت الكثافة منخفضة قد لا تكون جاذبيتها بالقوة المتوقعة.بداية كي نفهم الجاذبية في الكواكب الأخرى من الأسهل دائماً أن نقارنها بقوة الجاذبية على كوكب الأرض الذي نعيش فيه ونختبر جاذبيته بشكل يومي.ولحساب قوة الجاذبية على كوكب ما، يمكننا حساب معدل سقوط الجسم بسبب تسارع الجاذبية. ويبلغ هذا المعدل 9.81 متر لكل ثانية مربعة على الأرض.وهذا يعني أن الجسم الساقط سوف يسقط بمقدار 9.81 متر في كل ثانية يسقط فيها، بافتراض عدم وجود مقاومة من الهواء.ومن المهم ملاحظة أنه بالنسبة للكواكب العملاقة الغازية، التي ليس لها سطح صلب، تُعرَّف قوة الجاذبية على السطح بأنها قوة الجاذبية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.والآن دعونا نبدأ بمقارنة قوة الجاذبية في كواكب مجموعتنا الشمسية:كوكب المشتري هو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، وبالتالي فهو يمتلك أيضاً أقوى مجال جاذبية بين جميع الكواكب.والجرم السماوي الوحيد الذي تتجاوز جاذبيته جاذبية المشتري في المجموعة الشمسية هو الشمس.وتبلغ كتلة كوكب المشتري حوالي 318 ضعف كتلة الأرض، ومع ذلك فإن جاذبيته السطحية ليست أقوى بمقدار 318 مرة.إذ تبلغ قوة الجاذبية على سطح المشتري ضعفاً ونصف ضعف قوة الأرض، أو 24.8 متر لكل ثانية مربعة.لدى كوكب المشتري جاذبية منخفضة نسبياً مقارنة بكتلته؛ لأنه ليس كوكباً كثيفاً جداً؛ إذ يتكون كوكب المشتري بشكل أساسي من أخف عنصرين؛ الهيدروجين والهيليوم.ونظراً لأن كوكب المشتري يتكون بالكامل تقريباً من عناصر خفيفة، فإنه يتميز بكثافة منخفضة وبالتالي جاذبية سطحية منخفضة أيضاً.وسيزن جسم وزنه 45 كيلوغراماً على سطح الأرض، حوالي 113 كيلوغراماً على كوكب المشتري.