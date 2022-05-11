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تكنولوجيا وعلوم

بعد 20 عاما من إطلاقه... "آبل" توقف تصنيع "آيبود"

Lebanon 24
11-05-2022 | 11:00
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ستوقف شركة أبل إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الأجهزة، التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة، ودشنت انطلاقتها الواسعة لتصبح أكبر شركة في العالم.

وقالت شركة أبل في منشور على مدونة، الثلاثاء، إن جهاز "آيبود تاتش"، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول، الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاد المعروض.
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ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة، قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن "آيبود تاتش" في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.
المصدر: سكاي نيوز
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