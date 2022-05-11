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تكنولوجيا وعلوم
بسبب خلافات.. تغيير تاريخي في اسم لعبة الفيفا الشهيرة
Lebanon 24
11-05-2022
|
23:00
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بات "إي إيه سبورتس إف سي" (EA Sports FC) الاسم الجديد للعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة "فيفا"، على ما أعلنت الثلاثاء ناشرتها شركة "إلكترونيك آرتس" الأميركية لألعاب الفيديو، منهية بذلك شراكتها مع الاتحاد الدولي (فيفا) للعبة بسبب خلافات.
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وبيعت أكثر من 325 مليون نسخة من لعبة "فيفا" (واسمها الكامل "إي إيه سبورتس فيفا") منذ إطلاقها عام 1993، وفقاً للأرقام الصادرة عن شركة "إلكترونيك آرتس" في مطلع عام 2021، ما يجعلها لعبة المحاكاة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم.
وحققت مبيعات اللعبة خلال نحو 30 عاماً أكثر من 20 مليار دولار، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
وأفادت وسائل إعلام عدة في أكتوبر المنصرم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يشرف على الاتحادات الوطنية لكل الدول الأعضاء، طلب زيادة المبلغ الذي تحصل عليه من "إلكترونيك آرتس" لقاء استخدامها اسمها من 150مليون دولار إلى 250 مليوناً.
إلا أن مسؤولي "إلكترونيك آرتس" الذين لم يكونوا أصلاً راضين عن هذه الشراكة قبل الطلب الجديد، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، قرروا التخلي عنها وتغيير اسم اللعبة اعتباراً من إصدار 2024، إلا أن نسخة 2023 التي ستصدر في الخريف المقبل ستحتفظ باسم "فيفا".
ورغم هذا التغيير، أبقت "إلكترونيك آرتس" على اتفاقاتها مع كل الاتحادات الأخرى، إذ تتيح لها هذه الاتفاقات أن توفر لمستخدميها أسماء 19 ألف لاعب كرة قدم يمكنهم الاختيار بينها، على مأ اوضحت الشركة الناشرة في بيان الثلاثاء.
وأشارت الشركة إلى أن عدد حسابات مستخدمي اللعبة عبر الإنترنت يتجاوز 150 مليوناً.
المصدر: فرانس برس
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