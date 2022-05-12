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تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في هذا البلد

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:00
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حدد علماء الحفريات ديناصورا جديدا من مجموعة التريزينوصور، عثر على حفرياته في رواسب العصر الطباشيري السفلى والعليا في اليابان.
وأطلق العلماء على الديناصور، الذي يقدر عمره ما بين 83.6 و72.1 مليون سنة، بناء على بقايا مجزأة عثر عليها عام 2000 في جزيرة هوكايدو اليابانية، اسم Paralitherizinosaurus japonicus، وهو أول من اكتشف في الرواسب البحرية الآسيوية، والمثال الثالث للتيريزينوصورات التي عثر عليها في اليابان.
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ووقع تحديد المواد الأحفورية، المسترجعة من تكوين أوسوشيني الكامباني (خامس مرحلة في فترة العصر الطباشيري المتأخر) السفلي بالقرب من بلدة ناكاجاوا في محافظة هوكايدو، سابقا على أنها ربما تكون تيريزينوصورات، لكن وضعها التصنيفي ظل غير مؤكد.

وقامت مجموعة من العلماء من متحف جامعة هوكايدو بإعادة فحص الأحافير وإنشاء تصنيف جديد يؤكد أن المادة الأحفورية تمثل عضوا من العصر الطباشيري المتأخر من التريزينوصور، وتم تحديده ليكون نوعا جديدا لأنه يمتلك سمات فريدة.



وعرض فريق العلماء من جامعة أوكاياما للعلوم وجامعة هوكايدو، رسما توضيحيا ومحاكاة بالفيديو لديناصور تريزينصور الجديد المكتشف في شمال اليابان في عام 2000.
 
والتريزينوصور (Therizinosaurs/ Therizinosauria) هي ثيروبودات غير عادية ذات رقاب طويلة وذيول قصيرة ومخالب كبيرة على أطرافها الأمامية. وفي أكبر الأنواع، Therizinosaurus cheloniformis، وصلت المخالب إلى أحجام هائلة: أكثر من 50 سم في الطول. ومع ذلك، لم يقع استخدام هذه المخالب المرعبة للصيد، حيث كان لدى التريزينوصورات أسنان صغيرة وأمعاء غليظة (يشار إليها بالحوض الواسع)، ما يشير إلى اتباعها نظاما غذائيا نباتيا.
المصدر: روسيا اليوم
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