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تكنولوجيا وعلوم

3 خدمات من "فايسوك" تتوقف عن العمل في 31 أيار.. ما هي؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 02:00
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يستعد فيس بوك لإيقاف بعض خدماته التي تجمع مواقع المستخدمين، حيث تتضمن هذه الخدمات Nearby Friends وweather alerts وlocation history والميزات الأخرى المستندة إلى الموقع، حيث أرسلت الشركة المستخدمين الذين استخدموا هذه الخدمات في الإخطار السابق لإبلاغهم بذلك.
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وقالت الشركة "لن تكون تنبيهات Nearby Friends والطقس متاحة بعد 31 ايار 2022، وسيتوقف جمع المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك location history والموقع في الخلفية، بعد 31 ايار 2022، حتى إذا قمت بتمكينها مسبقًا.
 
كما أكدت الشركة نفس الخبر لموقع The Verge، وقال المتحدث باسم الشركة إميل فازكويز في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما نقوم بإيقاف بعض الميزات المستندة إلى الموقع على فيس بوك بسبب الاستخدام المنخفض، لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة كيفية جمع معلومات موقعهم واستخدامها".
 
ومع ذلك، لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن فيس بوك سيتوقف تمامًا عن استخدام موقع المستخدمين، كما ذكرت في ملاحظتها للمستخدمين: سيواصل Facebook "جمع معلومات الموقع لتجارب أخرى" لتقديم الإعلانات ذات الصلة وعمليات تسجيل الوصول إلى الموقع وفقًا لسياسة البيانات الخاصة به، نعم، يمكن للمستخدمين عرض أي بيانات موقع أو تنزيلها أو حذفها.

المصدر: اليوم السابع
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