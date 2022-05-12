Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"درون" من نوع جديد تطرح في الأسواق قريبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-951391-637879427109958110.jpg
Doc-P-951391-637879427109958110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد تساعد الجيش الروسي مسيّرات فائقة الصغر بدأت شركة "روستيخ" الروسية في دراسة إمكانية إنتاجها. وستستخدم تلك الدرونات الجيبية للرصد وتعديل نيران المدفعية والصواريخ الميدانية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن أخصائيي الشركة  يدرسون بانتباه بالغ خبرة العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا التي لم تظهر أهمية استخدام المسيّرات كبيرة ومتوسطة الحجم فحسب بل والدرونات الصغيرة جدا.
Advertisement

وقال الأخصائيون في شركة "روستيخ" إن مثل هذه الدرونات يمكن وضعها في جيب الجندي، مع ذلك فإن أجهزتها تبقى جاهزة ويمكنها تعديل النيران ومراقبة تحركات قوات العدو وتلقي معلومات الاستطلاع وإرسالها إلى مركز القيادة. وأضاف أن فاعلية العمليات الحربية تزداد أضعافا باستخدام تلك الدرونات.

يذكر أن الجيش الروسي يستخدم في العملية العسكرية الخاصة مختلف أنواع المسيّرات، وليس هناك درونات مثل "فوربوست" و"أورلان" المقاتلة فحسب بل ودرونات مدنية خاصة يسمح استخدامها بإحراز نتائج لا بأس بها في حال تزويدها بكاميرا.
( روسيسكايا غازيتا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-05-12
14:31 | 2022-05-12
14:20 | 2022-05-12
12:00 | 2022-05-12
10:00 | 2022-05-12
08:00 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website