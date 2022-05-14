سابقة علمية... علماء زرعوا نباتات الأرض في تربة القمر فوجدوها تنمو

في سابقة علمية، زرع العلماء بذورا في تربة جلبوها من القمر فكانت النتيجة أنها نبتت وأخذت في النمو، في إنجاز يفتح آفاقا لاستخدام نباتات الأرض في بؤر استيطانية بشرية في عوالم أخرى.

وقال باحثون إنهم زرعوا بذور عشبة مزهرة صغيرة تسمى "رشاد أذن الفأر" في 12 حاوية صغيرة، في كل منها غرام واحد من تربة القمر (الثرى القمري)، عبارة عينات تم أخذها خلال بعثات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" في عامي 1969 و1972، وشاهدوا هذه البذور وهي تنبت وتنمو، وفقا لوكالة رويترز.

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وقالت آنا ليزا بول، مديرة المركز متعدد التخصصات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة فلوريدا، والرئيسة المشاركة في الدراسة التي نشرتها مجلة "كوميونيكشنز بيولوجي":

"يمكن للنباتات أن تنمو في الثرى القمري.. هذه العبارة البسيطة لها معنى كبير وتفتح الباب لاستكشاف المستقبل باستخدام الموارد الموجودة على القمر والمريخ على الأرجح".

ويختلف "الثرى القمري"، ذو الجزيئات الحادة والقليل من المواد العضوية، اختلافا كبيرا عن تربة الأرض لذلك لم يكن معروفا، ما إذا كانت البذور ستنبت أم لا.