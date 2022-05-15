جديد تويتر.. لا مجال للنسخ واللصق والتغريدات المكررة!

يبدو أن شركة تويتر افتتحت سياسة جديدة، فقد أعلنت المنصة الشهيرة أنها فرضت إجراءات لمكافحة المحتوى المكرر، أو المنسوخ، والمزعج عبر تطبيق سياسة جديدة، لاسيما أنها تعتقد أن تلك التغريدات تؤدي إلى "إزعاج الآخرين" في إشارة إلى أصحاب التغريدة الأصلية.

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وبالنسبة لسياسات تويتر، فإن المحتوى المكرر يمكن أن يتكون من نص أو صورة أو مزيج بينهما، نُسخ ولُصق أو "كُرر" بأي شكل من الأشكال من مصدر أصلي، وشورك عبر منصة التواصل الاجتماعي.