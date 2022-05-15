10 ميزات مهمة سيحصل عليها مستخدمو أندرويد 13



يأتي الإصدار الجديد بعد أسبوعين من الإصدار التجريبي الأول. ويوفر الإصدار التجريبي الثاني ميزات إضافية وتحسينات أمنية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والخصوصية.

Advertisement فيما يلي أهم 10 ميزات لنظام أندرويد 13القادم، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

سيتمكن المستخدمون من مشاركة المعلومات الشخصية بطريقة منظمة أعلنت شركة غوغل، أنها بدأت في إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل أندرويد 13 عبر العديد من هواتف غوغل والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.يأتي الإصدار الجديد بعد أسبوعين من الإصدار التجريبي الأول. ويوفر الإصدار التجريبي الثاني ميزات إضافية وتحسينات أمنية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والخصوصية.فيما يلي أهم 10 ميزات لنظام أندرويد 13القادم، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:سيتمكن المستخدمون من مشاركة المعلومات الشخصية بطريقة منظمة

مع أندرويد 13، تهدف غوغل إلى منحك مزيدًا من التحكم في المعلومات الشخصية التي تشاركها وتحكمًا أكثر تفصيلاً في الملفات التي يمكن لتطبيقاتك الوصول إليها.

هناك فئتان جديدتان يمكنك التحكم في الوصول إليهما: "الصور والفيديو" و "الموسيقى والصوت". لمزيد من الدقة، يتيح لك منتقي الصور الجديد تحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد منحها حق الوصول، دون الحاجة إلى مشاركة مكتبة الوسائط بالكامل مع أحد التطبيقات.

حذف محفوظات الحافظة تلقائيًا

سيساعدك أندرويد 13على البقاء بعيداً عن المخاطر، مع التوصيات والخيارات في الوقت المناسب لتعزيز خصوصيتك، سيقوم النظام بحذف سجل الحافظة تلقائيًا بعد فترة قصيرة حتى يتم حظر التطبيقات بشكل استباقي من رؤية المعلومات القديمة المنسوخة.

مزيد من التركيز على الأمن وخصوصية المستخدم

في وقت لاحق من هذا العام، ستقدم الشركة صفحة إعدادات أمان وخصوصية موحدة في نظام التشغيل أندرويد 13والتي تجمع خصوصية وأمان بيانات جهازك في المقدمة والمركز. سيوفر هذا مؤشرًا واضحًا ومرمّزًا بالألوان لحالة سلامتك ويقدم إرشادات وخطوات يمكنك اتخاذها لتعزيز أمنك.

المزيد من خيارات التخصيص لإعطاء مظهر "مختلف" لهاتفك

في العام الماضي، قدمت غوغل ميزة "ماتيريال يو" لمساعدة الهواتف على التكيف مع أسلوبك وتفضيلاتك. مع أندرويد 13، يمكنك تخصيص مظهر هاتفك وأسلوبه باستخدام متغيرات الألوان المعدة مسبقًا. بمجرد تحديد نظام ألوان، سترى متغيرات الألوان مطبقة عبر نظام التشغيل بالكامل لإبراز الخلفية والأسلوب.

تلوين رموز التطبيق

يعمل أندرويد 13أيضًا على توسيع نطاق الألوان لأيقونات تطبيقاتك بما يتجاوز تطبيقات غوغل. بدءًا من أجهزة بيكسل، ستتمكن من تشغيل تبديل "الرموز ذات السمات" في إعداداتك لجعل جميع التطبيقات المدعومة تتطابق أيضًا مع ألوان هاتفك في مظهر بسيط ومتسق.

ستتمكن من استخدام تطبيقات مختلفة بلغات مختلفة

يتيح لك أندرويد 13تحديد تفضيلات لغة مختلفة لكل تطبيق من تطبيقاتك في الإعدادات. إذا كنت تتحدث عدة لغات، فمن المحتمل أنك تستخدم لغات مختلفة بناءً على الموقف وقد تغير طريقة تواصلك من حالة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد تستمتع بوسائل التواصل الاجتماعي بلغة ما، بينما تستمتع بالتطبيقات المصرفية بلغة أخرى. سيسمح لك إصدار غوغل القادم بتجربة ذلك.

طلبات أذونات الإخطارات

عندما تستخدم تطبيقًا لأول مرة على هاتف ذكي يعمل بنظام غوغل، فربما تكون قد لاحظت طلبات إذن تطلب الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والبلوتوث وسجلات المكالمات وجهات الاتصال والمزيد. مع إصدار غوغل القادم، ستطلب التطبيقات أيضًا إذنك لإرسال إشعارات إليك. على الرغم من أنها قد لا تبدو ميزة رئيسية، إلا أنها قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين لا يحبون شريط التنبيهات الخاص بهم المليء بالتنبيهات غير الضرورية. ستكون الميزة مشابهة تمامًا لتلك الموجودة في هواتف أبل الذكية.

مزيد من التحكم في مشاركة المعلومات مع التطبيقات

سيسمح أندرويد 13لمطوري التطبيقات بحفظ الأذونات الممنوحة من قبل المستخدم والتي لم تعد ضرورية. على سبيل المثال، إذا كان التطبيق مطلوبًا للوصول إلى الكاميرا أو الاتصال مرة واحدة بعد تثبيته، ولا يتطلب الوصول الآن، فسيقوم غوغل تلقائيًا بخفض الأذونات. ومع ذلك، لم يُعرف بعد ما إذا كانت غوغل تفرض على المطورين دمج هذه الميزة في تطبيقاتهم.

أفضل ميزات اتصال بلوتوث مع غوغل 13

يحصل أندرويد 13على دعم صوت بلوتوث منخفض الطاقة (LE). إنه الجيل التالي من الصوت اللاسلكي الذي تم تصميمه ليحل محل بلوتوث الكلاسيكي وتمكين حالات الاستخدام الجديدة. سيسمح للمستخدمين بمشاركة وبث الصوت مع الأصدقاء والعائلة أو الاشتراك في البث العام. إنه مصمم لضمان إمكانية تلقي المستخدمين صوت عالي الدقة دون التضحية بعمر البطارية.

إعادة تصميم التحكم في الوسائط

يقدم عملاق التكنولوجيا أيضًا عنصر تحكم جديد في الوسائط يصمم مظهره بناءً على الموسيقى التي تستمع إليها، والتي تعرض العمل الفني للألبوم. سيكون التصميم الجديد مرئيًا على شاشة القفل وكذلك في لوحة الإخطارات.