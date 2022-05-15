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تكنولوجيا وعلوم

ترامب واثق: مستحيل أن يستكمل ماسك صفقة تويتر

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:00
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي دشن انطلاف موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي، في فبراير الماضي، أنه من المستحيل على الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الاستمرار في صفقة الاستحواذ على أكبر "تويتر".
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وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال"، "من المستحيل أن يشتري إيلون ماسك، تويتر، بهذا السعر الباهظ، خاصة بعد إدراكه أنها شركة تعتمد إلى حد كبير على حسابات وهمية"، بحسب ما نقل موقع "ماشابل". 
وأعلن ماسك، الجمعة، تعليق صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار "بشكل مؤقت"، بعد أن نشرت منصة التواصل الاجتماعي تقريرا يربط بين عدد الحسابات المزيفة والعشوائية ومستخدميها النشطين المربحين. 
ونقل تقرير رويترز وثائق رسمية قدمتها تويتر، ذكرت أن أقل من خمسة في المئة من 226 مليون مستخدم نشط، يدر ون المال على الشركة، هم من الحسابات المزيفة والعشوائية. 
وعلق ترامب في البيان الذي تمت إعادة نشره آلاف المرات من قبل مستخدمين، وحصد 34 ألف إعجاب، أنه "لولا رسوم الانفصال، لكان ماسك قد ألغى الصفقة منذ فترة طويلة". 
وسيتعين على ماسك، دفع شرط جزائي قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة تويتر.
 
المصدر: الحرة
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