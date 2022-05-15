23
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
موتورولا تستعد لإطلاق هاتف أندرويد بمواصفات منافسة (فيديو)
Lebanon 24
15-05-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يلاقي رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.
وسيحصل هاتف Motorola Moto G82 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.0/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ، أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
Advertisement
وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للمساعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
17:10 | 2022-05-15
15/05/2022 05:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-05-16
خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق" (فيديو)
05:00 | 2022-05-16
تشبه بوابة لدخول الكوكب.. مسبار ناسا يلتقط صورة غريبة لسطح المريخ!
02:00 | 2022-05-16
كيف تستعيد رسائل "فيسبوك" المحذوفة بثوانٍ؟
16:00 | 2022-05-15
ترامب واثق: مستحيل أن يستكمل ماسك صفقة تويتر
14:00 | 2022-05-15
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-05-15
شاهدوا أول خسوف كلي للقمر و"قمر الدم"
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
16/05/2022 15:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
16/05/2022 15:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
16/05/2022 15:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact