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تكنولوجيا وعلوم
تشبه بوابة لدخول الكوكب.. مسبار ناسا يلتقط صورة غريبة لسطح المريخ!
Lebanon 24
16-05-2022
|
05:00
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التقط مسبار "كيوريوسيتي روفر" التابع لوكالة ناسا صورة لظاهرة سطحية على المريخ، وكانت عبارة عن فتحة مستطيلة فيما يبدو ومظلمة من الداخل في الصخور المكشوفة للكوكب، وتبدو الفتحة كما لو أنها تؤدي إلى تحت السطح المريخي.
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حيث اُلتقطت الصورة في 7 أيار 2022 بواسطة كاميرا Mastcam للمسبار أثناء صعوده جبل الريح المريخي (Mount Sharp). في حين أن الصورة قد تسعد أنصار نظريات المخلوقات الفضائية، فمن شبه المؤكد أنها لا تُظهر مدخلاً إلى مجتمع تحت سطحي غريب وذلك وفق تقرير نشره موقع Gizmodo الأمريكى يوم الجمعة 13 أيار 2022.
من جانبه قال أشوين فاسافادا، عالم مشروعات في مختبر علوم المريخ، لموقع Gizmodo الأميركي في مكالمة هاتفية: "إنها مجرد مسافة بين كسرين في صخرة. لقد كنا نتجول في منطقة تكونت من الكثبان الرملية القديمة". وقد التصقت هذه الكثبان الرملية معاً بمرور الوقت، مما أدى إلى ظهور نتوءات من الحجر الرملي.
كذلك فقد قال فاسافادا إن الكسر يبلغ ارتفاعه حوالي قدم واحدة، وإنه بمجرد التصاق الكثبان الرملية معاً، تعرضت للدفن والتعرية بمرور الوقت مع تحرك الرمال على سطح المريخ. وخلال هذه العملية، كان الحجر الرملي تحت ضغط متفاوت، مما تسبب في انحنائه وكسره في أماكن مختلفة. وأوضح أن "الكسور التي نراها في هذه المنطقة عمودية بشكل عام". ومن المحتمل أن يكون هذا الكسر على شكل بوابة قد تشكل بإحدى طريقتين.
فيما أوضح فاسافادا: "أعتقد أن ما لدينا هنا هو إما كسران عموديان، حيث تمت إزالة القطعة الوسطى، أو كسر رأسي واحد، وتباعدت الكتل قليلاً قليلاً".
يذكر أن مسبار "كيوريوسيتي" يتجول في أنحاء المريخ منذ هبوطه في آب 2012 في فوهة غيل. ومنذ ذلك الحين قطع المسبار مسافة 27.84 كيلومتر في 3472 يوماً من أيام المريخ. وعندما لا يقوم المسبار بجمع عينات من الصخور والتربة، فإنه يلتقط الصور باستخدام Mastcam البانورامي.
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