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تكنولوجيا وعلوم

Zoom تستحوذ على منصة ااذكاء الاصطناعي.. ما هي؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:00
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كشف تقرير حديث أن تطبيق دردشة الفيديو Zoom استحوذ على Solvvy ، وهي منصة للتحدث بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم العملاء ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
 
وقالت الشركة ، التي أطلقت مؤخرًا مركز اتصالات Zoom ، إن عملية الاستحواذ ستساعدها في إعادة تعريف فئة مركز الاتصال باتصالات موحدة، وقال Velchamy Sankarlingam ، رئيس المنتجات والهندسة ، Zoom Video Communications: "مع إضافة الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم الآلي المتمايزة من Solvvi ، سنكون قادرين على تسريع خارطة طريق مركز الاتصال لدينا لخلق تجربة على مستوى الكونسيرج للعملاء في جميع أنحاء العالم".
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وأعلنت الشركة أن التكنولوجيا المملوكة لشركة Solvvy ستوسع نطاق عروض Zoom Contact Center مع خدمة ذاتية قابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي للمحادثات، وقامت كلتا المنصتين ببناء أعمال رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) من خلال التركيز على قابلية التوسع والبساطة واحترام العميل النهائي.
 
وقال سانكارلينغام: "لدينا أيضًا شغف مشترك للاستفادة من أفضل حلول التكنولوجيا الحديثة في فئتها لتعزيز الخبرات البشرية، وارتفع الطلب على Zoom في عامين من الوباء حيث أغلقت الشركات مكاتب واضطر الموظفون إلى العمل من المنزل.
 
كما أعطى التعلم عن بعد والتطبيب عن بعد دفعة قوية للخدمات المستندة إلى السحابة في Zoom Video، ويمر Zoom الآن بمرور عام من التحول في عام 2022.
 
وكشفت الشركة الشهر الماضي عن أحدث الابتكارات في منصة Zoom لمساعدة الشركات على تحسين تجارب العملاء والموظفين للقوى العاملة الجديدة "العمل في أي مكان"، وقال أوديد جال ، رئيس المنتج في شركة Zoom: "بعد إطلاقنا مؤخرًا لمركز اتصال Zoom ، فإن Zoom IQ للمبيعات ، وأحدث ابتكاراتنا في Zoom Events تمثل خطوات إضافية في رحلة Zoom لتأسيس آفاق جديدة لتجارب العملاء والتعاون المرن عبر القوى العاملة".
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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