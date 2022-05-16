19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Zoom تستحوذ على منصة ااذكاء الاصطناعي.. ما هي؟
Lebanon 24
16-05-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير حديث أن تطبيق دردشة الفيديو Zoom استحوذ على Solvvy ، وهي منصة للتحدث بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم العملاء ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
وقالت الشركة ، التي أطلقت مؤخرًا مركز اتصالات Zoom ، إن عملية الاستحواذ ستساعدها في إعادة تعريف فئة مركز الاتصال باتصالات موحدة، وقال Velchamy Sankarlingam ، رئيس المنتجات والهندسة ، Zoom Video Communications: "مع إضافة الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم الآلي المتمايزة من Solvvi ، سنكون قادرين على تسريع خارطة طريق مركز الاتصال لدينا لخلق تجربة على مستوى الكونسيرج للعملاء في جميع أنحاء العالم".
Advertisement
وأعلنت الشركة أن التكنولوجيا المملوكة لشركة Solvvy ستوسع نطاق عروض Zoom Contact Center مع خدمة ذاتية قابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي للمحادثات، وقامت كلتا المنصتين ببناء أعمال رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) من خلال التركيز على قابلية التوسع والبساطة واحترام العميل النهائي.
وقال سانكارلينغام: "لدينا أيضًا شغف مشترك للاستفادة من أفضل حلول التكنولوجيا الحديثة في فئتها لتعزيز الخبرات البشرية، وارتفع الطلب على Zoom في عامين من الوباء حيث أغلقت الشركات مكاتب واضطر الموظفون إلى العمل من المنزل.
كما أعطى التعلم عن بعد والتطبيب عن بعد دفعة قوية للخدمات المستندة إلى السحابة في Zoom Video، ويمر Zoom الآن بمرور عام من التحول في عام 2022.
وكشفت الشركة الشهر الماضي عن أحدث الابتكارات في منصة Zoom لمساعدة الشركات على تحسين تجارب العملاء والموظفين للقوى العاملة الجديدة "العمل في أي مكان"، وقال أوديد جال ، رئيس المنتج في شركة Zoom: "بعد إطلاقنا مؤخرًا لمركز اتصال Zoom ، فإن Zoom IQ للمبيعات ، وأحدث ابتكاراتنا في Zoom Events تمثل خطوات إضافية في رحلة Zoom لتأسيس آفاق جديدة لتجارب العملاء والتعاون المرن عبر القوى العاملة".
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
22:12 | 2022-05-15
15/05/2022 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-05-16
موسكو تستحوذ على الأصول الروسية في شركة "رينو" الفرنسية
11:00 | 2022-05-16
نتفليكس لموظفيها: "إذا لم يعجبكم محتوانا استقيلوا".. وهكذا علّق ماسك
08:00 | 2022-05-16
خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق" (فيديو)
05:00 | 2022-05-16
تشبه بوابة لدخول الكوكب.. مسبار ناسا يلتقط صورة غريبة لسطح المريخ!
02:00 | 2022-05-16
كيف تستعيد رسائل "فيسبوك" المحذوفة بثوانٍ؟
23:00 | 2022-05-15
موتورولا تستعد لإطلاق هاتف أندرويد بمواصفات منافسة (فيديو)
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 03:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
17/05/2022 03:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
17/05/2022 03:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact