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تكنولوجيا وعلوم

إزالة نحو 900 ألف تطبيق من متجر غوغل بلاي... ما السبب؟

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:00
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تستعد شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا لإزالة ما يقرب من 900000 تطبيق، تم التخلي عنها أو لم يتم تحديثها، من متجر Play، ووفقًا لـ Android Authority ، قد يشهد متجر غوغل Play انخفاض عدد التطبيقات المتاحة بنحو الثلث.
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وكشفت كل من غوغل وApple عن تدابير للتعامل مع التطبيقات أو التطبيقات المهجورة التي لم يتم تحديثها منذ عامين. في حالة غوغل، هذا يصل إلى 869000 تطبيق، بينما تمتلك Apple حوالي 650.000 تطبيق، ووفقًا لـ CNET ، تستعد جوجل لإخفاء تلك التطبيقات، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين تنزيلها حتى يقوم المطورون بتحديثها.
 
السبب الرئيسي وراء اتخاذ كلا الشركتين لهذه الإجراءات هو حماية أمن المستخدمين، ولا تستفيد التطبيقات القديمة من التغييرات في Android و iOS أو واجهات برمجة التطبيقات الجديدة أو طرق التطوير الجديدة التي توفر حماية محسّنة، نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على عيوب أمنية لا تحتوي عليها التطبيقات الأحدث ، حسبما جاء في التقرير.
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