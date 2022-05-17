22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إزالة نحو 900 ألف تطبيق من متجر غوغل بلاي... ما السبب؟
Lebanon 24
17-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا لإزالة ما يقرب من 900000 تطبيق، تم التخلي عنها أو لم يتم تحديثها، من متجر Play، ووفقًا لـ Android Authority ، قد يشهد متجر غوغل Play انخفاض عدد التطبيقات المتاحة بنحو الثلث.
Advertisement
وكشفت كل من غوغل وApple عن تدابير للتعامل مع التطبيقات أو التطبيقات المهجورة التي لم يتم تحديثها منذ عامين. في حالة غوغل، هذا يصل إلى 869000 تطبيق، بينما تمتلك Apple حوالي 650.000 تطبيق، ووفقًا لـ CNET ، تستعد جوجل لإخفاء تلك التطبيقات، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين تنزيلها حتى يقوم المطورون بتحديثها.
السبب الرئيسي وراء اتخاذ كلا الشركتين لهذه الإجراءات هو حماية أمن المستخدمين، ولا تستفيد التطبيقات القديمة من التغييرات في Android و iOS أو واجهات برمجة التطبيقات الجديدة أو طرق التطوير الجديدة التي توفر حماية محسّنة، نتيجة لذلك، يمكن أن تحتوي التطبيقات القديمة على عيوب أمنية لا تحتوي عليها التطبيقات الأحدث ، حسبما جاء في التقرير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
11:39 | 2022-05-16
16/05/2022 11:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
12:45 | 2022-05-16
16/05/2022 12:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-05-17
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
08:00 | 2022-05-17
كان لدينا قمر ثانٍ.. 10 حقائق تسمعها للمرة الأولى عن الأرض
02:00 | 2022-05-17
في هذه الدولة... أرباح خيالية يجنيها "اليوتيوبرز"
23:00 | 2022-05-16
بسرعة وسهولة.. أداة جديدة لتمحو معلوماتك الشخصية من الإنترنت
16:00 | 2022-05-16
Zoom تستحوذ على منصة ااذكاء الاصطناعي.. ما هي؟
14:00 | 2022-05-16
موسكو تستحوذ على الأصول الروسية في شركة "رينو" الفرنسية
فيديو
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 18:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 18:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 18:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact