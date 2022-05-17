كان لدينا قمر ثانٍ.. 10 حقائق تسمعها للمرة الأولى عن الأرض

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على الرغم من وجود ثلاثة كواكب صخرية أخرى في مجموعتنا الشمسية (عطارد والزهرة والمريخ) إلا أن كوكبنا الأرض هو الوحيد الصالح للحياة البشرية- في الوقت الحالي- فهو مدعم بغلاف جوي ومحيطات تجعل الحياة واردة على سطح الكوكب. وعلى الرغم من أنه الكوكب الذي نعيش على سطحه، إلا أن هناك العديد من الحقائق التي نجهلها عن الأرض، تعالوا نعرفكم على 10 من أبرزها:الأرض ليست كرة مثالية، بل تأخذ شكلاً مفلطحاً عند خط الاستواء إذ تؤدي الجاذبية إلى انتفاخ الكتل المائية والبرية ليبلغ محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء حوالي 40.075 كيلومتراً، وفقاً لما ورد في موقع ProfoundSpace، لكن ما تأثير ذلك علينا؟بسبب الجاذبية عند خط الاستواء، سيكون وزنك في تلك المنطقة أقل من وزنك عندما تكون في أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي.وكما نعلم تدور الأرض حول محورها مرة كل 24 ساعة، وهذا يؤدي إلى تعاقب الليل والنهار، وبالرغم من أننا لا نشعر بتلك الحركة (بسبب كتلة الأرض الهائلة) إلا أننا ندور مع دوران الكرة الأرضية، وفي حين أن الأشخاص المتواجدين على خط الاستواء يدورون مع الأرض بسرعتها القصوى، فإن أولئك الواقفين في القطب الشمالي أو الجنوبي سيكونون ساكنين تماماً.أرخ الباحثون أقدم الصخور على الكوكب والنيازك التي تم اكتشافها على الأرض، مع العلم أن النيازك والأرض تشكلت في الوقت ذاته (عندما بدأ النظام الشمسي بالتشكل) وبعد دراسة هذه الصخور استطاعوا التوصل إلى عمر تقديري للأرض.ووفقاً لما ورد في موقع livescience، يقدر عمر الأرض بحوالي 54 مليار سنة.من المدهش معرفة أن الأرض تقوم بإعادة تدوير نفسها كل فترة، إذ تنبثق الصهارة البركانية من أعماق الأرض وتتصلب في شكل الصخور، وبسبب التعرية، يتم حت أجزاء من هذه الصخور ثم تترسب شظايا الصخور وتدفن في الأرض لتشكل الصخور الرسوبية، وبسبب الضغط الواقع عليها فإنها قد تعود لتصبح صهارة تحت تأثير الضغط والحرارة.وبالتأكيد لا تكون هذه السلسلة كاملة في كل مرة، لكنها تحدث عندما تكون الظروف الطبيعية موائمة لحدوثها.يبدو القمر مكاناً هادئاً ومسالماً، لكن في الواقع تضربه الزلازل- كما تضرب الأرض- لكنها تكون أقل شدة.وفقاً لموسوعة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، يبلغ إجمالي الطاقة الزلزالية على القمر حوالي 80 مرة أقل من تلك على الأرض.لكن ما تأثير زلازل القمر علينا؟ وفقاً للعلماء فإن الزلازل القمرية مرتبطة بحدوث المد والجزر على الأرض، والذي يرتبط كذلك بالمسافة المتغيرة بين الأرض والقمر.إذا كنت لا تحب الحرارة المرتفعة ننصحك بعدم الذهاب إلى ليبيا، إذ حصلت تلك الدولة على لقب المنطقة الأكثر سخونة على سطح الكرة الأرضية.حيث تكشف سجلات درجات الحرارة من محطات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في ليبيا وصلت إلى 136 درجة فهرنهايت (57.8 درجة مئوية) في 13 أيلول من عام 1922.مع ذلك، وفقاً لمرصد الأرض التابع لناسا من المحتمل أن تكون هناك مواقع أكثر سخونة خارج شبكة محطات الطقس.على الرغم من أن قارة أنتاركتيكا الموجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية هي خامس أكبر قارة في العالم، إلا أنها تحتوي على 70% من المياه العذبة للأرض وحوالي 90% من جليدها، وفقاً للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي.وفقاً لموقع ProfoundSpace، ربما كان للأرض قمران ذات مرة.إذ يرجح وجود قمر ثانٍ صغير إلى جانب قمرنا الحالي، ويبلغ عرض القمر الثاني حوالي 750 ميلاً (1200 كم) ويخمن العلماء أن هذا القمر ربما يكون قد دار حول الأرض قبل أن يصطدم بقمرنا الحالي بشكل كارثي.إذ قال العلماء في عدد 4 آب 2011 من مجلة Nature إن هذا الاصطدام العملاق قد يفسر سبب اختلاف جانبي القمر الحالي عن بعضهما البعض.