Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2022 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد BAIC الصينية لإطلاق رباعية دفع جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لمركبات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.

وستأتي سيارة BJ60 SUV الصينية الجديدة بهيكل كروس أوفر كبير يوحي تصميمه بالقوة، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 192 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم، كما ستجهز بعجلات عريضة للتضاريس المختلفة بمقاسات تتراوح ما بين 20 و23 إنشا.
Advertisement

وستحصل هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وستجهز مقاعدها بأنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستتميز المركبة بواجهة قيادة متطورة وأنيقة مجهزة بأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.


وستوفر هذه السيارة العديد من معايير الرفاهية والراحة لركابها، إذ ستكتسي قمرتها ومقاعدها بالجلد الفاخر، كما سيحصل الركاب على نظام إضاءة داخلي مميز يوفر 256 لونا مختلفا، وستجهز المركبة بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.


وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة ستحصل على محركات هجينة موفرة للوقود وقوية بنفس الوقت، ستمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان فقط.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-05-17
14:00 | 2022-05-17
08:00 | 2022-05-17
05:00 | 2022-05-17
02:00 | 2022-05-17
23:00 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website