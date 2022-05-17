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تكنولوجيا وعلوم
خرائط غوغل تحصل على ميزات مهمة وعملية... ما هي؟
Lebanon 24
17-05-2022
|
14:00
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خلال حدث Google I / O أعلنت غوغل عن إدخال ميزات جديدة على خدمات Google Maps لجعل خدمات هذه الخرائط أكثر متعة وفائدة للمستخدمين.
وتبعا للخبراء في غوغل فإن أهم ميزة ستحصل عليها Google Maps هي ميزة immersive view أو "ميزة الرؤية الغامرة" والتي ستمكن المستخدمين من الحصول على تجوال اقتراضي بتأثيرات مميزة، وستطلق هذه الخدمة حاليا لتظهر شوارع لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو، وستضاف مستقبلا إلى خدمات خرائط غوغل لتشمل مدنا عالمية أخرى.
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وتجمع الميزة الجديدة في خرائط غوغل ميزة التجول الافتراضي مع الصور الجوية للمدن والشوارع، لتعطي المستخدم شعورا وكأنه يتجول في المكان الذي يشاهده على الخريطة، وباستخدام الشريط الزمني في الميزة سيظهر للمستخدم المكان الذي يشاهده في أوقات مختلفة من اليوم وستعرض عليه معلومات عن الحالة المرورية في ذلك المكان، كما سيتمكن عبر هذه الميزة أيضا من البحث عن المطاعم والمقاهي والمؤسسات في المنطقة أو الشارع الذي يبحث عنه.
وأشارت غوغل إلى أن ميزتها الجديدة من المفترض أن تعمل على تطبيق Google Maps عبر معظم الهواتف الذكية قريبا، كما أوضحت أنها ستتيح خدمات Live View لمطوري البرامج لدعم هذه الخدمات بتقنيات الواقع المعزز.
المصدر: روسيا اليوم
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