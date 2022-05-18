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تكنولوجيا وعلوم

هل تريد مغادرة المجموعات المزعجة دون إحراج؟ واتساب أتاح لك هذه الفرصة

Lebanon 24
18-05-2022 | 02:00
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أعلن واتسآب مؤخرًا عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 512 مشاركًا في المجموعة، والآن يقال إن الشركة تعمل على ميزة جديدة تسمح للمشاركين بمغادرة المجموعات بصمت، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، فإن الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تكون متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية مع التحديثات المستقبلية.
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وفي الوقت الحالي، عندما تغادر مجموعة، يعرض واتسآب رسالة نظام في الدردشة تخبر جميع المشاركين أنك تركت المجموعة، ويقترح التقرير أنه بمجرد طرح الميزة، ستظهر المعلومات المتعلقة بخروجك من المجموعة فقط لمسؤولي المجموعة.
 
ووفقًا للصورة التي تمت مشاركتها في التقرير، سترى نافذة منبثقة قبل مغادرة المجموعة ستعلمك أن المسؤولين سيعرفون بخروجك، ”هل تريد الخروج من هذه المجموعة؟ سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة " كما سيظهر في النافذة المنبثقة.
 
وبصرف النظر عن هذا، أكد واتسآب  أيضًا أنه سيوفر قريبًا ميزة المجتمعات إلى التطبيق، وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، ستمكّن ميزة المجتمعات على واتسآب الأشخاص من الجمع بين مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة بهيكل يناسبهم.
 
ويمكن للمستخدمين تلقي التحديثات المرسلة إلى المجتمع بأكمله وتنظيم مجموعات المناقشة الصغيرة بسهولة حول ما يهمهم، وستحتوي المجتمعات أيضًا على أدوات جديدة للمسؤولين ، بما في ذلك رسائل الإعلان التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.
المصدر: اليوم السابع
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