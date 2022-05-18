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تكنولوجيا وعلوم

ما حقيقة انشقاق القمر؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:00
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تداول العديد من رواد شبكات التواصل الإجتماعي صور لظاهرة انشقاق القمر، حيث تظهر الصور وجود انشقاقات وتصدعات على سطح القمر، الأمر الذي يرجح أن يكون هذا الجرم السماوي قد تعرض للإنقسام في وقت سابق.
 
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لكنه بالبحث والتدقيق إتضح أن هذه الصور تعود لعام 2010، حيث اكتشفت ناسا في ذلك الوقت تمزقا في القشرة القمرية بسبب تقلص كتلته مع برودة جوفه، وذلك بحسب التقرير المنشور على صفحة الوكالة بتاريخ 19 أغسطس 2010.

وتظهرالصور سطح القمر بعدسة المسبار "Lunar Reconnaissance Orbiter"، الذي أطلق من الأرض في 19 حزيران 2009 ودخل في مدار القمر بعد أربعة أيام، وجاء في شرح الصورتين أنهما تُظهران "تمزقاً في قشرة القمر" ناجماً عن "برودة الجزء الداخلي منه وتقلصه خلال المرحلة الجيولوجية الحديثة".
 
وشرحت ناسا قائلة: "على مر العصور الجيولوجية، بردت نواة القمر وتقلصت، وتقلص قطر القمر نحو 100 متر، ونتيجة لذلك تمزقت قشرته الهشة وتشكلت ندوب على سطحه".
 
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