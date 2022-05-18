21
o
بيروت
27
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
18-05-2022
|
11:00
A-
A+
A+
A-
أثمر التعاون ما بين Daimler المالكة لمرسيدس وBYD الصينية عن إنتاج واحدة من أجمل السيارات وأكثرها تميزا بالنسبة لمحبي المركبات المريحة والمتطورة.
وتأتي سيارة Denza D9 الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم يوحي بالفخامة، طوله 5 أمتار و25 سنتيمترا، عرضه 196 سم، وارتفاعه 192 سم، كما زودت بعجلات أنيقة مجهزة بأقراص من الكروم بمقاسات 18 و19 إنشا.
Advertisement
وداخليا حصلت هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهزت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر، ووضعت أمام المقاعد الخلفية شاشات لمسية بمقاس 12.8 يمكن استعمالها لمشاهدة قنوات التلفاز أو مشاهدة الأفلام والفيديوهات أو إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، كما حصلت المساند الجانبية للمقاعد أيضا على لوحات لمسية تمكن الركاب من التحكم بالعديد من أنظمة المركبة.
وزودت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 15.6 بوصة، وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد محيط الهيكل من جميع الجهات، ونظام توجيه تكيفي يمكنه التحكم آليا بمسار السيارة في الحالات الطارئة.
وهذه السيارة هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية لترشيد استهلاك الوقود، ويمكن لهذه المحركات الوصول بالسيارة إلى سرعة 180 كلم/سا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
01:30 | 2022-05-18
18/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
22:27 | 2022-05-17
17/05/2022 10:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"توحدنا للتغيير" في دار جنبلاط.. هكذا حقّقت 3 خروقات "نيابية"!
Lebanon 24
"توحدنا للتغيير" في دار جنبلاط.. هكذا حقّقت 3 خروقات "نيابية"!
03:00 | 2022-05-18
18/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما يفعله باسيل في البترون
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما يفعله باسيل في البترون
06:07 | 2022-05-18
18/05/2022 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نصرالله اليوم "في الاتجاه المعاكس"
Lebanon 24
كلام نصرالله اليوم "في الاتجاه المعاكس"
01:19 | 2022-05-18
18/05/2022 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-05-18
سباق صيني أميركي إلى معادن بمئات مليارات الدولارات خارج الأرض
14:00 | 2022-05-18
"غوغل" تحظر ثلاثة تطبيقات شهيرة... إحذفوها من هاتفكم الآن!
08:00 | 2022-05-18
هذه الخطوات تطيل عمر الأجهزة الذكيّة.. تعرف عليها
05:00 | 2022-05-18
ما حقيقة انشقاق القمر؟
02:00 | 2022-05-18
هل تريد مغادرة المجموعات المزعجة دون إحراج؟ واتساب أتاح لك هذه الفرصة
23:00 | 2022-05-17
رغم تغريدة "الصفقة لن تمضي".. تويتر "ملتزمة" بعرض إيلون ماسك
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
18/05/2022 23:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
18/05/2022 23:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
18/05/2022 23:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact