"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)

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أثمر التعاون ما بين Daimler المالكة لمرسيدس وBYD الصينية عن إنتاج واحدة من أجمل السيارات وأكثرها تميزا بالنسبة لمحبي المركبات المريحة والمتطورة.وتأتي سيارة Denza D9 الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم يوحي بالفخامة، طوله 5 أمتار و25 سنتيمترا، عرضه 196 سم، وارتفاعه 192 سم، كما زودت بعجلات أنيقة مجهزة بأقراص من الكروم بمقاسات 18 و19 إنشا.وداخليا حصلت هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهزت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر، ووضعت أمام المقاعد الخلفية شاشات لمسية بمقاس 12.8 يمكن استعمالها لمشاهدة قنوات التلفاز أو مشاهدة الأفلام والفيديوهات أو إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، كما حصلت المساند الجانبية للمقاعد أيضا على لوحات لمسية تمكن الركاب من التحكم بالعديد من أنظمة المركبة.وزودت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 15.6 بوصة، وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد محيط الهيكل من جميع الجهات، ونظام توجيه تكيفي يمكنه التحكم آليا بمسار السيارة في الحالات الطارئة.وهذه السيارة هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية لترشيد استهلاك الوقود، ويمكن لهذه المحركات الوصول بالسيارة إلى سرعة 180 كلم/سا.