هكذا يمكن التغلب على بطء الانترنت

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يمكن أن تحدث سرعات الإنترنت البطيئة بسبب عدد أمور، ضمنها أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك قديمًا أو قد يكون بعيدًا جدًا عن التلفزيون أو الكمبيوتر على سبيل المثال، قد تكون هذه الإصلاحات سهلة مثل إعادة تشغيل المودم والموجه أو الترقية إلى شبكة متداخلة.إذا كانت شبكة Wi-Fi لديك بطيئة وتعتقد أن مزود الخدمة الخاص بك يخنق اتصالك، فمن المهم استعراض قائمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ضمنها التحقق من أن جهاز التوجيه الخاص بك يقع في مكان مركزي في منزلك ، وقم بتغيير موضع الهوائيات الخاصة به ، وتحقق مرة أخرى من أمان الشبكة وما إلى ذلك. إذا كنت ترغب في قراءة المزيد من الطرق لتحسين شبكة Wi-Fi لديك ، فراجع اقتراحاتنا.إذا قمت بتشغيل قائمة الغسيل ولا تزال شبكة Wi-Fi الخاصة بك تتأرجح ، فانتقل إلى الخطوة التالية.بمجرد التأكد من عدم وجود تفسيرات بسيطة لمشاكل Wi-Fi لديك ، يمكنك الحصول على قياس أكثر تعمقًا لصحة الإنترنت لديك بعدة طرق. أود أن أقترح البدء باختبار بسيط من خلال M-Lab. سيؤدي هذا إلى التحقق من سرعة الاتصال لديك ، وقياس ما إذا كان مزود خدمة الإنترنت لديك يوفر أداءً ثابتًا بغض النظر عن المحتوى الذي تصل إليه. هذا القياس ليس مثاليًا ، لكنه نقطة انطلاق جيدة.ما مدى سرعة اتصال الانترنت الخاص بك؟ إليك طريقة سهلة لمعرفة ذلك.إذا أجريت اختبارًا أوليًا أساسيًا على الإنترنت ، وما زلت تعتقد أن شيئًا ما قد يكون غريبًا مع مزود خدمة الإنترنت ، فابدأ في البحث عن شبكات VPN. هناك العشرات من الأسباب للحصول على VPN ، والعديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء البحث عن أفضل شبكة افتراضية خاصة مثل الأمان والسعر ومواقع الخادم.اختبر سرعة الإنترنت لديك في أى تطبيق ما مثل Fast أو Speedtest وقارن النتائج بنفس الاختبار عندما تكون VPN الخاصة بك نشطة.يجب أن يقلل استخدام أي VPN من سرعتك إلى حد كبير، لذا يجب أن تظهر اختبارات السرعة تناقضًا، حيث تكون سرعة VPN النشطة أبطأ بشكل ملحوظ من سرعة VPN غير النشطة.لكن VPN تخفي أيضًا عنوان IP الذي يستخدمه مقدمو الخدمة لتحديد هويتك، لذلك إذا كان اختبار السرعة الخاص بك مع VPN أسرع من دون VPN ، فقد يعني ذلك أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يستهدف عنوان IP الخاص بك للاختناق.إذا اكتشفت أن مزود الخدمة الخاص بك يخنق الإنترنت لديك ، فقد لا يكون هناك الكثير مما يمكنك فعله بالفعل. يعيش العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة في مناطق بها احتكارات لمزود خدمة الإنترنت علي سبيل المثال، لذلك قد لا تتمكن من العثور على مزود أفضل.لكن إليك بعض الردود المفيدة:إذا كانت لديك خيارات فاستخدم أفضل مزود في منطقتك.استخدم VPN الخاص بك للحفاظ على سرعات أكثر اتساقًا.لا يمكن لشبكة VPN أن تحل مشكلة الاتصال السيئ أو الأسباب الأخرى وراء بطء خدمتك، لكنها يمكن أن تخفف من الاختناق من مزودي خدمة الإنترنت.اتصل بمزود الخدمة الخاص بك وهدد بتبديل مقدمي الخدمة إذا لم يتوقفوا عن اختناق الإنترنت، قد يبدو هذا من الطراز القديم، ولا يمكن ضمان نتائج دائمة، ولكن استجاب مقدمو الخدمة بشكل إيجابي لمثل هذه التكتيكات عندما استخدمتها.